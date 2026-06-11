

En una época en la que el éxito suele medirse por logros materiales y productividad, surge una propuesta que invita a mirar hacia el interior. LATITUD CERO: El Punto de Origen llegará el próximo 3 de julio al Teatro de Scala Shopping, en Cumbayá, para ofrecer una experiencia transformadora centrada en el autoconocimiento, la expansión de la conciencia, la autosanación y la reconexión con el propósito de vida. En una época en la que el éxito suele medirse por logros materiales y productividad, surge una propuesta que invita a mirar hacia el interior.llegará el próximo 3 de julio al Teatro de Scala Shopping, en Cumbayá, para ofrecer una experiencia transformadora centrada en el autoconocimiento, la expansión de la conciencia, la autosanación y la reconexión con el propósito de vida.







El encuentro reunirá a reconocidos exponentes nacionales e internacionales del desarrollo humano y el bienestar integral, quienes compartirán conocimientos, experiencias y herramientas prácticas orientadas a fortalecer la conexión entre mente, emociones, cuerpo y espíritu. La jornada se desarrollará desde las 11:30 hasta las 19:30 y estará dirigida a todas las personas interesadas en descubrir nuevas perspectivas para su crecimiento personal y bienestar. El encuentro reunirá a reconocidos exponentes nacionales e internacionales del desarrollo humano y el bienestar integral, quienes compartirán conocimientos, experiencias y herramientas prácticas orientadas a fortalecer la conexión entre mente, emociones, cuerpo y espíritu. La jornada se desarrollará desde las 11:30 hasta las 19:30 y estará dirigida a todas las personas interesadas en descubrir nuevas perspectivas para su crecimiento personal y bienestar.





Entre los conferencistas invitados destacan Febe Reyes, especialista en sanación holística; Wen Ávalos, enfocada en hipnosis y conciencia; Javier Cuesta, experto en comunicación expandida; Adriana Pleyades, referente en canalización y liderazgo consciente; y Akisha-Ha, reconocida por sus enseñanzas sobre conexión cósmica y expansión espiritual. Más que una serie de conferencias, LATITUD CERO propone un espacio de reflexión sobre el verdadero significado de la prosperidad. Una visión que trasciende la acumulación de bienes materiales para enfocarse en la capacidad de cada persona de sentirse plena, abundante y en equilibrio consigo misma.





“Durante años nos han enseñado que prosperar significa tener más, producir más o acumular más. Sin embargo, la verdadera abundancia nace cuando dejamos de vivir desde el miedo, la comparación o la sensación de carencia. Cuando una persona reconoce su valor, agradece lo que tiene y comprende que ya es completa, comienza a transformar su realidad desde una perspectiva mucho más consciente”, señala Erika Villa, líder de Arcanos Vibrando Ecuador.





Uno de los ejes centrales del encuentro será la responsabilidad personal como motor de transformación. La propuesta busca que cada participante reconozca su capacidad para generar cambios positivos en su vida, comprender sus procesos internos y convertirse en protagonista de su propia evolución. Asimismo, se abordará el concepto de autosanación como una herramienta para recuperar el equilibrio físico, emocional y mental. Desde esta visión, el cuerpo no es visto únicamente como un organismo biológico, sino también como un sistema que expresa emociones, tensiones y experiencias no resueltas.





“Muchas veces entregamos nuestro poder al síntoma o a las circunstancias externas. LATITUD CERO busca recordar que cada persona tiene la capacidad de participar activamente en su bienestar. La transformación no depende únicamente de las herramientas que utilizamos, sino del compromiso, la disciplina y la responsabilidad que asumimos frente a nuestra propia vida”, destaca Villa.





Durante la jornada se compartirán metodologías y recursos orientados al desarrollo personal, entre ellos programación neurolingüística, gestión emocional, técnicas de liberación energética y prácticas enfocadas en fortalecer la conexión interior.





El objetivo no es acumular conocimientos, sino brindar herramientas que puedan convertirse en hábitos sostenibles para impulsar cambios reales y duraderos. La iniciativa nace en un contexto en el que cada vez más personas buscan alternativas para equilibrar el bienestar emocional, la salud integral y el desarrollo personal. De acuerdo con diversas tendencias globales, conceptos como liderazgo consciente, inteligencia emocional, bienestar holístico y crecimiento interior han cobrado relevancia como respuesta a los desafíos de una sociedad marcada por el estrés, la incertidumbre y la desconexión personal.





LATITUD CERO aspira a convertirse en un punto de encuentro para quienes desean explorar nuevas formas de comprenderse a sí mismos, fortalecer su bienestar y descubrir el potencial que existe más allá de las limitaciones impuestas por el miedo, las creencias restrictivas o los patrones repetitivos.





La iniciativa es organizada por Arcanos Vibrando Ecuador y producida por Hanthara, entidades comprometidas con la promoción de experiencias orientadas al crecimiento humano, la expansión de la conciencia y el desarrollo integral. Mayor información sobre el evento está disponible en las redes sociales de Arcanos Vibrando Ecuador. Las entradas pueden adquirirse directamente en las boleterías del teatro.