







Tras una exitosa en las dos ediciones anteriores, ReinventArte regresa este año con una propuesta renovada que continúa uniendo moda, arte, cultura, sostenibilidad y el amor por los animales. Impulsada por ETAFASHION, esta iniciativa vuelve a abrir espacios para que artistas plásticos contemporáneos conecten con la comunidad a través de obras inspiradas en causas que transforman vidas.





Este año, ReinventArte reúne a destacados artistas nacionales e internacionales que, desde distintas disciplinas y lenguajes artísticos, aportarán su visión para construir una experiencia que invita a reflexionar, inspirarse y generar un impacto positivo. Las obras serán desarrolladas durante los próximos meses y posteriormente exhibidas en tiendas ETAFASHION a nivel nacional durante el mes de agosto que es el mes de las artes.





La selección de los artistas participantes fue liderada por Edgar Dávila Soto, gestor cultural y creador audiovisual vinculado a proyectos de arte y patrimonio curador de arte. A través de un proceso de curaduría y revisión de portafolios, se evaluaron alrededor de 223 postulaciones de distintas ciudades del país para conformar esta nueva edición.





Los artistas seleccionados destacan por abordar temas como la identidad, la sostenibilidad, la memoria de los territorios, la relación entre naturaleza y tecnología y las nuevas formas de creación contemporánea. Participan Abigail Moreno (Abidelaraya), Beto Choco, Gabo Zeta, Luis Fernando Carrera, Andy Rivadeneira (Metapersona), Rocío Soria y la diseñadora guatemalteca Jessica Velasco, artista invitada internacional de esta edición.





Como parte de la experiencia, los participantes recorrerán espacios emblemáticos de la cultura ecuatoriana como la Casa del Alabado, la Capilla del Hombre y el Museo Nacional del Ecuador, en una agenda diseñada para fortalecer el intercambio creativo y servir de inspiración para las obras que formarán parte del proyecto.





"ReinventArte es una plataforma que democratizar el arte y la cultura impulsar el talento creativo y generar conversaciones alrededor de temas que hoy son importantes para la sociedad. Nos emociona ver cómo cada edición suma nuevas voces, nuevas perspectivas y nuevas formas de conectar con la comunidad a través de la creatividad", señaló Gabriel Juncal, Gerente de Marketing de ETAFASHION.





Al igual que en años anteriores, las obras estarán inspiradas en causas sociales y ambientales y serán exhibidas en distintas tiendas ETAFASHION del país, acercando el arte a miles de personas y convirtiendo espacios cotidianos en escenarios de encuentro, reflexión e inspiración.





Con esta nueva edición, ReinventArte reafirma su compromiso de impulsar el talento artístico y demostrar que la creatividad puede convertirse en una poderosa herramienta de cambio.





Sé parte de ReinventArte 2026. Porque cuando el arte tiene propósito, el impacto es real.