

Después de cuatro años, Corona Sunsets vuelve a Ecuador para reunir a quienes disfrutan la música, la naturaleza y el atardecer. La experiencia, que forma parte del calendario global de la marca, tendrá dos ediciones propias en el país: una en Samborondón y, por primera vez, otra en Quito. Después de cuatro años, Corona Sunsets vuelve a Ecuador para reunir a quienes disfrutan la música, la naturaleza y el atardecer. La experiencia, que forma parte del calendario global de la marca, tendrá dos ediciones propias en el país: una en Samborondón y, por primera vez, otra en Quito.





Corona Sunsets es una serie de festivales que la marca realiza a nivel mundial; en América Latina, los ha celebrado en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana. Los eventos combinan música en vivo, gastronomía, coctelería y actividades que invitan a la reconexión con el entorno. Se los organiza en escenarios al aire libre con el atardecer como hilo. El último en Ecuador fue en 2022, en Punta Carnero, Santa Elena.





“Corona Sunsets es la expresión de lo que representa nuestra marca: disfrutar el presente, conectar con la naturaleza y compartir momentos memorables con otras personas. Más que un festival, es una experiencia diseñada para vivir el atardecer desde una perspectiva diferente. Su regreso a Ecuador refleja nuestro compromiso por seguir creando espacios que inspiren ese estilo de vida y fortalezcan el vínculo de los consumidores con la marca”, señaló José Pérez-Vargas, vicepresidente de Marketing de Cervecería Nacional.





La primera edición se realizará el sábado 5 de septiembre, de 14h00 a 00h00, en Biblos, en Samborondón, con una capacidad para 1.000 asistentes. El line up reunirá a los artistas ecuatorianos Camila Pérez, The Coka Brothers, Tommy Duque y Luis Sáenz, junto a los internacionales Dezko (Colombia), Sinego (México) y Karlo (México).





La segunda edición será el sábado 10 de octubre, de 14h00 a 00h00, en Zakua Gardens, en Puembo; su capacidad estimada es de 2.000 personas. Por primera vez, Corona Sunsets llegará a Quito y lo hará con un line up de artistas integrado por los ecuatorianos Kata Loaiza, Luis Castelly, Carla Rivadeneira y Paula Recalde, además de los internacionales: Simon Grossman (Venezuela), Dezko (Colombia), Shermanology (Países Bajos) y Tom & Collins (México).





Para ambas ciudades, las entradas tienen un valor de $40 y están a la venta a través del portal BuenPlan: www.buenplan.com.ec.





Presencia previa en festival Yagüi Urco





Antes de sus dos eventos propios, el atardecer su vivirá al nivel de las nubles. La marca se sumará al festival Yagüi Urco, que se realizará el domingo 9 de agosto en el mirador y área de camping del mismo nombre, en el cantón San Miguel, provincia de Bolívar. Corona llevará distintas experiencias para los asistentes, entre ellas personalización de merchandising, tatuajes temporales, maquillaje, fotografías instantáneas y a los DJ Kata Loaiza y Luis Castelly.





Más información sobre estas experiencias se compartirá en la cuenta oficial de Instagram de la marca, @corona_ecuador.





Lineup







Corona Sunsets GYE





Camila Pérez (Ecuador)- IG: @camilaperezmusic





Cantautora y compositora ecuatoriana cuya visión artística y estilo musical trascienden fronteras geográficas y culturales. Su propuesta fusiona sonidos y géneros de la música latinoamericana con influencias de distintos países de la región, creando una experiencia sonora que refleja la diversidad cultural. Actualmente se encuentra en un proceso creativo que explora nuevas propuestas sonoras y experiencias de producción, mientras continúa desarrollando su carrera artística y consolidando su identidad musical.





The Coka Brothers (Ecuador)- IG: @TheCokaBrothers





Dúo de música electrónica y house de Ecuador, formado por los artistas Gavro y Javier Coka. También operan como una agencia creativa y de representación bajo el nombre The Coka Brothers. Son reconocidos en la escena local por formar parte de proyectos musicales como Guayzgroove, y cuentan con sencillos publicados en plataformas digitales como Apple Music y Spotify, además de presentaciones en escenarios como Sunset Sunrie y Summer in Barcelona. Su propuesta combina la producción musical con una visión creativa orientada a la escena electrónica.





Tommy Duque (Ecuador)





Artista ecuatoriano que forma parte de la nueva generación de talentos de la música urbana a nivel nacional. Su propuesta se caracteriza por sets dinámicos y una cuidada selección musical, orientada a crear experiencias envolventes, enérgicas y memorables para el público.





Luis Saenz (Ecuador) -IG: @luis.saenz_





Artista ecuatoriano cuya propuesta musical nace de una corriente tropical que fusiona géneros alternativos latinos y sonidos del reggae. Su estilo busca conectar con el público a través de experiencias inmersivas y escenarios reales, llenos de movimiento y autenticidad.





DEZKO (Colombia) - IG: @dezkooo





Un artista y productor colombiano, nacido y criado en Palmira, Cali, y actualmente radicado en Medellín. Su carrera ha estado marcada por el éxito de su sencillo Ascend, que alcanzó el puesto #1 en el Global Chart de Spotify y superó los 100 millones de reproducciones. Su música lo ha llevado a presentarse en escenarios internacionales como Tomorrowland, Lollapalooza Chile y CORE Medellín, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la música electrónica latina.





SINEGO (Colombia) -IG: @sinego





DJ, productor, multiinstrumentista y vocalista de raíces colombo-mexicanas que fusiona la música electrónica con sonidos tradicionales latinoamericanos. Su propuesta combina géneros como el deep house, el techno y el trance con elementos del folclore regional, consolidándose como una de las figuras más destacadas de la nueva escena electrónica latina. Su álbum Alter Ego ha recibido reconocimiento internacional y ha contado con el apoyo de artistas como Black Coffee, Hernán Cattáneo y Vintage Culture. Además, se ha presentado en importantes festivales y escenarios como EDC México, Zamna, SXM Festival, Burning Man y Lollapalooza, llevando su música a audiencias de todo el mundo.





KARLO (México)





Amante de la música y de los autos, es DJ profesional con una trayectoria de 9 años, ingeniera automotriz y corredora de rally. La música comenzó como un hobby y terminó convirtiéndose en su segunda carrera, fusionando sus dos amores: el sonido y la velocidad.





Corona Sunsets UIO





Kata Loaiza B2B Luis Castelli (Ecuador)





Dúo de DJs y productores ecuatorianos de música electrónica, cofundadores de Deep y Chill. Su propuesta se caracteriza por presentaciones en formato B2B (back-to-back) y por la producción de música original como el sencillo Niutons, creando experiencias dinámicas y envolventes en la pista de baile.





Carla Rivadeneira (Ecuador)





Cantautora, productora, intérprete y multiinstrumentista ecuatoriana con una sólida trayectoria en géneros como Tropical, R&B, Hip Hop, Trap y Pop. Inició su carrera musical desde temprana edad y ha desarrollado una formación internacional en producción musical y gestión artística en ciudades como Miami, Madrid y Londres. Ha lanzado los álbumes Amores del Recuerdo y The Prophecy, y su trabajo ha sido reconocido por figuras de la música latina como Iván Cornejo. Además de producir y componer gran parte de su repertorio, domina más de doce instrumentos, consolidándose como una artista integral dentro de la escena musical.





Paula Recalde (Ecuador)





DJ ecuatoriana que forma parte de la nueva generación de talentos de la música electrónica del país. Su propuesta se caracteriza por fusionar ritmos frescos con una cuidada selección musical, ofreciendo sets dinámicos y orientados a crear experiencias enérgicas y envolventes para el público.





DEZKO (Colombia) - IG: @dezkooo





Un artista y productor colombiano, nacido y criado en Palmira, Cali, y actualmente radicado en Medellín. Su carrera ha estado marcada por el éxito de su sencillo Ascend, que alcanzó el puesto #1 en el Global Chart de Spotify y superó los 100 millones de reproducciones. Su música lo ha llevado a presentarse en escenarios internacionales como Tomorrowland, Lollapalooza Chile y CORE Medellín, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la música electrónica latina.





Simongrossman (Venezuela)





Cantautor venezolano cuya música fusiona pop latino, indie, bossa nova y reggae. Su propuesta artística ha sido reconocida por medios internacionales como NPR y Rolling Stone en Español, lo que le ha permitido desarrollar su carrera entre América y Europa.





SHERMANGLOGY (Países Bajos)





Proyecto musical liderado por los hermanos Andy y Dorothy Sherman, artistas de ascendencia caribeña y neerlandesa. Su estilo combina soul, house y música electrónica, y se han presentado en importantes festivales internacionales como EDC México, BPM Festival, Kappa Futur Festival y ADE. Además, han colaborado con reconocidos artistas y sellos discográficos, consolidando una trayectoria destacada dentro de la escena electrónica.





TOM & COLLINS (México)- IG: @tomandcollins





Dúo de música electrónica originario de Ciudad de México que ha ganado reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional. Su sonido se caracteriza por la fusión de elementos de indie dance, música electrónica y ritmos melódicos, lo que les ha permitido presentarse en festivales y escenarios de México, Europa y Estados Unidos. A lo largo de su carrera han compartido escenario con importantes artistas y continúan consolidándose como una propuesta innovadora dentro de la música electrónica.