







Mientras cientos de pacientes esperan una oportunidad para recibir un trasplante renal, la donación en vida continúa siendo una alternativa poco conocida.





En Ecuador, 1.229 personas se encontraban registradas en la Lista de Espera Única Nacional para un trasplante renal, según cifras del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células (INDOT), de las cuales 643 estaban en condición activa. En cuanto a la actividad de trasplantes, en 2025 se realizaron 142 procedimientos renales en el país, de los cuales 125 provinieron de donantes fallecidos y 17 de donantes vivos, lo que evidencia la baja proporción de donación en vida y la necesidad de fortalecer el conocimiento sobre esta alternativa.





Uno de los principales desafíos es derribar los mitos alrededor de la donación en vida. Donar un riñón no significa necesariamente reducir la expectativa de vida ni renunciar a una vida normal: los donantes cuidadosamente seleccionados pueden mantener una vida saludable y activa. Tampoco es indispensable tener un vínculo biológico con el receptor; cónyuges, amigos y otras personas pueden formar parte de estos procesos. Cuando existe incompatibilidad, los programas de intercambio pareado pueden ofrecer alternativas.





La seguridad del donante es un pilar fundamental. En Cleveland Clinic, los candidatos pasan por una evaluación integral que incluye historia clínica, examen físico, análisis de sangre y orina, estudios de imagen, pruebas de compatibilidad y valoración psicosocial. Solo quienes cumplen los criterios médicos y pueden donar de manera segura son aprobados. Asimismo, las técnicas laparoscópicas y asistidas por robot, cuando son apropiadas, permiten realizar procedimientos con incisiones más pequeñas, menor pérdida de sangre, menos molestias y hospitalizaciones más cortas.









Los avances en imágenes, pruebas de compatibilidad, preservación de órganos y medicina de precisión también están transformando el trasplante. Estas herramientas, junto con nuevas estrategias para reducir el rechazo y personalizar los tratamientos inmunosupresores, podrían ampliar el acceso y mejorar los resultados para donantes y receptores.



