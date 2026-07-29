

Detrás de cada vaso de leche, existe una historia que comienza en el campo ecuatoriano. Con el propósito de fortalecer su relación con el sector ganadero y reconocer el trabajo de quienes forman parte de la cadena láctea, Vita Alimentos participó en una nueva edición de la Feria Holstein, uno de los encuentros más importantes de la ganadería lechera del Ecuador. Detrás de cada vaso de leche, existe una historia que comienza en el campo ecuatoriano. Con el propósito de fortalecer su relación con el sector ganadero y reconocer el trabajo de quienes forman parte de la cadena láctea, Vita Alimentos participó en una nueva edición de la Feria Holstein, uno de los encuentros más importantes de la ganadería lechera del Ecuador.





La Feria Holstein, que se realiza desde hace varias décadas, se ha consolidado como un espacio de encuentro para productores, ganaderos, empresas del sector agropecuario, proveedores de insumos, asociaciones y representantes de la industria láctea.





El evento se desarrolla en el recinto ferial de la Asociación Holstein del Ecuador, ubicado en el Valle de los Chillos, y reúne cada año a cientos de asistentes interesados en conocer los avances genéticos, tecnológicos y productivos que impulsan el desarrollo de la ganadería nacional. Durante la feria se llevaron a cabo juzgamientos de ganado Holstein, exhibiciones de ejemplares de alto valor genético, exposición de maquinaria e insumos agropecuarios, productos para la nutrición y salud animal, así como espacios que promueven el crecimiento y fortalecimiento del sector.





Como parte de esta importante cita, Vita Alimentos y La Holandesa contaron con un espacio de exhibición donde presentaron su portafolio de productos y desarrollaron diferentes actividades para los asistentes. Durante los tres días de feria se realizaron degustaciones, dinámicas y juegos lúdicos con premios, permitiendo que productores, ganaderos y visitantes conocieran de cerca la calidad y variedad de las marcas de la compañía.





La participación también permitió fortalecer el relacionamiento con los ganaderos y generar oportunidades comerciales. A través del almacén Agropecuario de Vita Alimentos PQSA, ubicado en Machachi, se concretaron nuevos negocios y ventas con productores que participaron en la feria, reafirmando el compromiso de la empresa de acompañar al sector con soluciones que aporten al desarrollo de la actividad ganadera.





"La fortaleza de nuestra industria nace en el campo. Creemos en una cadena de valor que crece junto a los productores y en espacios como la Feria Holstein, que impulsan la innovación, el intercambio de conocimientos y el desarrollo sostenible de la ganadería ecuatoriana", señaló Daniel Orbe, gerente general de Vita Alimentos.





La jornada contó además con la asistencia de los principales ejecutivos y gerentes de Vita Alimentos, quienes compartieron con productores, aliados estratégicos y representantes del sector la visión de la compañía sobre el fortalecimiento de la cadena láctea formal, el impulso a la producción nacional y el trabajo conjunto para seguir elevando los estándares de calidad de la industria.





Con su participación en la Feria Holstein, Vita Alimentos reafirma su compromiso con el desarrollo del sector ganadero ecuatoriano, promoviendo iniciativas que fortalecen la productividad del campo, generan oportunidades para los productores y contribuyen a ofrecer alimentos elaborados con los más altos estándares de calidad, innovación y nutrición para las familias ecuatorianas.