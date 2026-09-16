

¿Qué hay detrás de un producto cosmético elaborado con ingredientes de la selva?





Con motivo del Día de la Amazonía, que se celebra cada 5 de septiembre, Natura, reconocida como la marca más sustentable del mundo*, muestra cómo la biodiversidad, la ciencia, la tecnología y la colaboración con las comunidades locales pueden traducirse en innovación para la industria de la belleza. Con una trayectoria que comenzó en el año 2000, con el lanzamiento de Natura Ekos, la empresa cuenta actualmente con 52 bioactivos amazónicos en su portafolio y mantiene vínculos con 53 comunidades agroextractivas, que en conjunto representan a más de 13.000 familias.





“El desarrollo de un producto de Natura con bioactivos de la Amazonía comienza con el descubrimiento de su potencial cosmético y el desarrollo de esta materia prima junto con las comunidades locales. Es un proceso que exige cuidado y busca generar un impacto positivo en todas las etapas”, afirma Ana Costa, vicepresidenta de Sostenibilidad, Asuntos Jurídicos y Reputación Corporativa de Natura.





A continuación, se presentan algunas de las etapas que vinculan la biodiversidad amazónica con la investigación, la tecnología y las soluciones de belleza desarrolladas por Natura.





¿Cómo se convierte un bioactivo de la Amazonía en un cosmético de calidad?





El desarrollo de un bioactivo comienza antes de la formulación del producto. Natura investiga las características de las especies, los conocimientos asociados a ellas y las posibilidades que ofrecen, desde su cultivo hasta su aplicación cosmética. También evalúa aspectos relacionados con la calidad de la materia prima, la seguridad, la eficacia, la estabilidad y la capacidad de suministro, respetando los ciclos de la naturaleza.





Para ello, la empresa mantiene colaboraciones con comunidades proveedoras, cooperativas, instituciones de investigación y otros socios del ecosistema de innovación, con el objetivo de desarrollar tecnologías que transformen las materias primas en ingredientes de alto rendimiento para la industria cosmética. Parte de ese conocimiento se concentra en el Ecoparque, el centro tecnológico e industrial de Natura ubicado en Benevides, en el estado brasileño de Pará.





En funcionamiento desde 2014, el complejo ocupa 172 hectáreas y reúne actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo de bioactivos, el procesamiento de principios activos procedentes de la biodiversidad amazónica y la producción de más del 90 % de los jabones de la empresa.





¿Qué ingredientes de la Amazonía se utilizan en los productos de Natura?





A lo largo de más de 25 años, Natura ha desarrollado 52 ingredientes amazónicos en colaboración con 53 comunidades. Estos bioactivos están presentes en más de la mitad de su portafolio de productos. Entre ellos se encuentran: Menta amazónica: utilizada en los productos de la línea Natura Ekos Equilibrivm, creada en colaboración con Anitta, la menta amazónica aporta una fragancia exclusiva, ligera y refrescante, que despierta la plena presencia y deja la piel equilibrada, regenerada y profundamente hidratada.





Este ingrediente fue desarrollado de manera exclusiva por Natura y atraviesa distintas etapas de cultivo y procesamiento en comunidades de la Amazonía antes de incorporarse a las fórmulas. Su cadena productiva también evidencia la importancia de generar valor cerca del lugar de origen de la materia prima. Un ejemplo es la extracción del aceite en la propia comunidad que cultiva la menta, mediante una agroindustria que permite aumentar los ingresos hasta en un 60 %.





En colaboración con las comunidades, Natura ha creado 20 agroindustrias en la Amazonía.





Vainilla amazónica: es un ejemplo de cómo la investigación puede ampliar el potencial de las especies de la biodiversidad y convertirlas en ingredientes de valor agregado para la industria de la belleza. Está presente en la línea Natura Ekos Vainilla Amazónica, compuesta por crema hidratante corporal, crema para manos, aceite corporal, jabón en barra y Frescor.





La línea invita a crear un ritual completo mediante la combinación de productos con diferentes texturas, que contribuyen a prolongar la fijación de la fragancia y refuerzan tres veces más la barrera cutánea para proteger la piel.





Cupuaçu: a partir de un ingrediente conocido y utilizado tradicionalmente en la región, Natura desarrolló la línea Ekos Cupuaçu, enfocada en brindar hidratación profunda, aportar firmeza a la piel y mejorar visiblemente la apariencia de la celulitis y las estrías. Sus fórmulas incorporan extracto de cupuaçu 100 % natural.





Ajuru: fruta autóctona de las zonas de restinga del estado brasileño de Pará. En la línea Chronos Derma de Natura se utiliza como un bioactivo de alto rendimiento para el cuidado de la piel. Entre sus beneficios se encuentra la estimulación del colágeno 17, que contribuye a aportar firmeza a la zona del contorno de los ojos.





¿Cómo contribuye Natura a la prosperidad de la Amazonía mediante la venta de cosméticos?





Para desarrollar sus productos, Natura invierte activamente en el fortalecimiento socioeconómico local. En 2025, la inversión directa en las comunidades amazónicas ascendió a 62,39 millones de reales, lo que representa un aumento del 29 % frente al año anterior.





La empresa también desarrolla iniciativas como el Mecanismo de Financiamiento Amazonía Viva, en colaboración con VERT Securitizadora y el Fondo Brasileño para la Biodiversidad (FUNBIO). Este mecanismo combina financiamiento, asistencia técnica, apoyo a la gestión de cooperativas y conexión con los mercados. Hasta finales de 2025, la iniciativa había movilizado 41 millones de reales en inversiones directas para las comunidades amazónicas y mantenía un índice de cumplimiento del 100 % entre los beneficiarios de los créditos.





Otro ejemplo es el Pago por Servicios Ambientales, implementado en comunidades como RECA, en Rondônia, cuyos integrantes reciben una compensación por la deforestación evitada mediante la conservación del bosque y la producción de bioactivos. Un estudio finalizado en 2025, en colaboración con el Centro Brasileño de Análisis y Planificación (CEBRAP), examinó los impactos socioeconómicos de esta iniciativa. Los resultados mostraron que los productores participantes registran ingresos promedio anuales un 37 % superiores a los de quienes no forman parte del programa. Además, el 25 % de los hijos de las familias participantes cursa estudios superiores, frente al 4 % registrado en el grupo de control. La investigación también identificó una mayor capacidad de ahorro y un mejor acceso a actividades de ocio. Esta conexión se extiende a iniciativas de economía circular.





En Benevides, el programa Benevides Recicla reúne a Natura, la administración municipal, organizaciones aliadas y recolectores de residuos para impulsar acciones de recolección selectiva, gestión de materiales y generación de ingresos. Los residuos recuperados pueden reincorporarse a la cadena de producción de envases.





¿Cuáles serán los próximos pasos de Natura en la Amazonía?





Con el lanzamiento de su Visión 2050, Natura asumió el compromiso de convertirse en una empresa 100 % regenerativa para ese año. Para alcanzar esta meta, sitúa a la Amazonía como el epicentro de una economía regenerativa y busca contribuir a que la región sea reconocida mundialmente como un polo de generación de riqueza, innovación y tecnología. Como parte de esta visión, la empresa se propone sustituir, siempre que sea posible, las materias primas utilizadas en sus procesos productivos por insumos de origen amazónico.





Más allá del uso sostenible de la biodiversidad, la estrategia establece que el 100 % de las comunidades locales proveedoras reciban pagos directos por servicios ambientales.





“Nuestra trayectoria en la Amazonía demuestra que la biodiversidad, la innovación y el desarrollo pueden ir de la mano. Nuestro papel es contribuir a que este modelo siga evolucionando, en colaboración con diferentes actores y valorizando los conocimientos, las personas y los territorios que forman parte de estas cadenas”, afirma Ana Costa.





Natura fue reconocida como la marca con mejor desempeño en percepciones de sustentabilidad entre más de 880 marcas evaluadas en 22 países durante los Brand Blueprint Awards 2025 de Kantar.