

En un momento en que el país busca ampliar el acceso oportuno a medicamentos y utilizar con mayor eficiencia los recursos del sistema de salud, especialistas reunidos en Guayaquil destacaron el potencial de los biosimilares para incorporar más opciones terapéuticas con estándares de calidad, seguridad y eficacia. Los biosimilares son medicamentos biológicos altamente similares a un medicamento de referencia. Antes de su autorización deben demostrar, mediante estudios de comparabilidad, que cumplen estándares de calidad, seguridad y eficacia. En un momento en que el país busca ampliar el acceso oportuno a medicamentos y utilizar con mayor eficiencia los recursos del sistema de salud, especialistas reunidos en Guayaquil destacaron el potencial de los biosimilares para incorporar más opciones terapéuticas con estándares de calidad, seguridad y eficacia. Los biosimilares son medicamentos biológicos altamente similares a un medicamento de referencia. Antes de su autorización deben demostrar, mediante estudios de comparabilidad, que cumplen estándares de calidad, seguridad y eficacia.





La conversación se desarrolló durante el I Encuentro de Innovación y Sostenibilidad en Salud, organizado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE). La jornada reunió a representantes del sector, academia y especialistas nacionales e internacionales para analizar los retos de Ecuador en acceso a medicamentos, evolución regulatoria y sostenibilidad sanitaria.





“Los biosimilares pueden ampliar las opciones de tratamiento y contribuir a que los recursos disponibles alcancen a más pacientes. Para que ese potencial se traduzca en resultados en Ecuador, es clave mantener un diálogo técnico entre autoridades, profesionales de la salud, academia, industria y organizaciones de pacientes”, señaló la Dra. Giovanna Santander, directora Médica del Clúster Andino de Sandoz.





Durante su participación virtual, el Dr. Thomas Kirchlechner analizó experiencias internacionales para hacer más eficientes los procesos regulatorios sin reducir el rigor técnico. Señaló que los marcos sustentados en evidencia científica pueden acompañar la evolución de los medicamentos biológicos y facilitar decisiones oportunas de las autoridades sanitarias.







La Dra. Paola Mauricio, directora de Asuntos Regulatorios para México, Centroamérica y Caribe y Clúster Andino de Sandoz, explicó que el desarrollo de un biosimilar exige un ejercicio integral de comparabilidad con el medicamento biológico de referencia. Añadió que una evaluación regulatoria sólida es indispensable para respaldar su calidad, seguridad y eficacia antes de su incorporación al sistema de salud. La Dra. Paola Mauricio, directora de Asuntos Regulatorios para México, Centroamérica y Caribe y Clúster Andino de Sandoz, explicó que el desarrollo de un biosimilar exige un ejercicio integral de comparabilidad con el medicamento biológico de referencia. Añadió que una evaluación regulatoria sólida es indispensable para respaldar su calidad, seguridad y eficacia antes de su incorporación al sistema de salud.





El encuentro también incluyó el conversatorio “Innovación, acceso y producción farmacéutica: oportunidades para la sostenibilidad del sistema de salud en Ecuador”, moderado por la Dra. Giovanna Santander. Los participantes coincidieron en que ampliar el acceso requiere articular regulación, financiamiento, adquisición, información para los profesionales de la salud y seguimiento de la seguridad de los medicamentos. Sandoz cuenta con un portafolio global de aproximadamente 1.300 medicamentos, incluidos 13 biosimilares.





En 2026, la compañía conmemora 20 años de la aprobación europea del primer medicamento biosimilar del mundo, desarrollado a partir de somatropina —hormona de crecimiento humana recombinante—, un hito que abrió el camino para el desarrollo de esta categoría. Con su participación, Sandoz aportó una perspectiva técnica a una conversación de creciente interés para Ecuador: cómo evaluar e incorporar alternativas terapéuticas con evidencia, reglas claras y vigilancia sanitaria, para ampliar el acceso sin comprometer la calidad de la atención.