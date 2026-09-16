

El acceso oportuno a controles médicos, exámenes preventivos y medicamentos todavía representa un desafío para distintos grupos de la población, especialmente para quienes enfrentan condiciones económicas, sociales o laborales que dificultan una atención periódica. El acceso oportuno a controles médicos, exámenes preventivos y medicamentos todavía representa un desafío para distintos grupos de la población, especialmente para quienes enfrentan condiciones económicas, sociales o laborales que dificultan una atención periódica.





Frente a esta realidad, FEMSA Salud Ecuador y sus marcas Fybeca y SanaSana desarrollaron en Quito dos jornadas comunitarias orientadas a acercar servicios de salud, bienestar y prevención a niñas, niños, adolescentes, recicladores de base y sus familias. Las iniciativas reunieron a cerca de 580 personas y movilizaron a 23 voluntarios de la compañía, entre colaboradores corporativos y personal de farmacia.





La primera actividad tuvo lugar en el marco de la décima edición de la Caravana de la Ternura, iniciativa desarrollada por World Vision y Hospital Vozandes, dirigida a niñas, niños y adolescentes del sur de Quito. La jornada contó con la participación de 278 beneficiarios y reunió a distintas organizaciones alrededor de servicios y actividades relacionados con salud, bienestar y recreación.





FEMSA Salud Ecuador participó con 11 voluntarios corporativos y de farmacia, quienes apoyaron en las áreas de entretenimiento, farmacia con entrega de medicina gratuita y logística. Un día después, la intervención se enfocó en otra población que cumple un papel fundamental dentro de la gestión de residuos y la economía circular, los recicladores de base y sus familias.





La jornada denominada ReciMañana Divertida, organizada por ReciVeci, convocó a cerca de 300 personas y combinó actividades de salud, autocuidado, recreación y reconocimiento al trabajo que realizan los recicladores dentro de la ciudad. Durante esta actividad, 12 voluntarios de FEMSA Salud Ecuador participaron en las áreas de entretenimiento, triaje, logística y farmacia.







Los asistentes también tuvieron acceso a exámenes de laboratorio, chequeos médicos y entrega gratuita de medicamentos. Las dos jornadas evidencian el papel que puede cumplir la articulación entre organizaciones sociales, empresas, profesionales de salud y voluntarios para acercar servicios esenciales a poblaciones con necesidades distintas. Los asistentes también tuvieron acceso a exámenes de laboratorio, chequeos médicos y entrega gratuita de medicamentos. Las dos jornadas evidencian el papel que puede cumplir la articulación entre organizaciones sociales, empresas, profesionales de salud y voluntarios para acercar servicios esenciales a poblaciones con necesidades distintas.





En un solo fin de semana, la participación de FEMSA Salud Ecuador permitió movilizar a 23 voluntarios y acompañar actividades dirigidas a cerca de 580 personas, desde niñas, niños y adolescentes hasta recicladores de base y sus familias. La participación de Fybeca y SanaSana trasladó parte de su experiencia en salud y farmacia fuera de los establecimientos comerciales y hacia espacios comunitarios, con acciones relacionadas con orientación, prevención, atención médica y acceso a medicamentos.





A través del programa "Salud en Acción" de la compañía, desde 2021 se registran:





 19 jornadas de brigadas médicas desarrolladas.

 +600 voluntarios movilizados.

 +3 400 beneficiarios directos alcanzados.





Este tipo de intervenciones forma parte de las acciones de voluntariado y vinculación comunitaria impulsadas por FEMSA Salud Ecuador, bajo un modelo que busca conectar las capacidades de la organización y sus aliados con necesidades concretas de las comunidades donde tiene presencia.