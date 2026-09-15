

La salud auditiva representa un desafío tanto para las nuevas generaciones como para los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de adultos jóvenes están en riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente y evitable debido a prácticas de escucha inseguras, mientras que más del 25% de las personas mayores de 60 años presenta una pérdida de audición. La salud auditiva representa un desafío tanto para las nuevas generaciones como para los adultos mayores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 1.000 millones de adultos jóvenes están en riesgo de sufrir una pérdida auditiva permanente y evitable debido a prácticas de escucha inseguras, mientras que más del 25% de las personas mayores de 60 años presenta una pérdida de audición.





Según el Dr. Edwin Andrade, Directo Médico de Proaudio, los problemas auditivos pueden presentarse en diferentes etapas de la vida y responder a distintas causas. En los primeros años pueden estar relacionados con factores hereditarios o asociados al embarazo y el parto; durante la etapa escolar, con procesos inflamatorios del oído; y en adolescentes y adultos jóvenes, con la exposición frecuente a sonidos intensos.





“La pérdida auditiva puede presentarse a cualquier edad y sus causas son diferentes según cada etapa de la vida. Una evaluación oportuna permite identificar estas alteraciones y tomar las medidas necesarias para evitar que afecten el desarrollo, la comunicación y la calidad de vida de las personas”, explica el Dr. Andrade.





En 2025, Proaudio atendió a más de 33.000 pacientes en Ecuador, lo que le ha permitido identificar cómo los problemas auditivos pueden presentarse en distintas etapas de la vida. De este total, más de 6.000 personas acceden anualmente a evaluaciones especializadas durante las Jornadas Auditivas. Estos resultados evidencian la importancia de facilitar espacios de detección oportuna y recordar que el cuidado de la audición no es una preocupación exclusiva de los adultos mayores, sino una práctica que debe acompañar las diferentes etapas de la vida.





En este contexto, Proaudio, que este año conmemora 40 años de trayectoria en salud auditiva, realizará del 15 al 19 de septiembre una nueva edición de sus Jornadas Auditivas. La iniciativa ampliará su cobertura a 30 agencias a nivel nacional, incluyendo su nueva agencia en Santa Cruz, Galápagos, con el objetivo de acercar evaluaciones auditivas profesionales a personas de diferentes edades.





Durante las jornadas, los asistentes podrán acceder a chequeos auditivos realizados por especialistas en audiología, diagnóstico del nivel de pérdida auditiva y orientación sobre alternativas de tratamiento. También podrán conocer diferentes soluciones auditivas, acceder a demostraciones de audífonos inteligentes y realizar pruebas de audífonos medicados durante 15 días sin costo.





La atención estará disponible en agencias ubicadas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Riobamba, Guaranda, Latacunga, Ibarra, Loja, Manta, Portoviejo, Machala, Santo Domingo de los Tsáchilas y Santa Cruz, Galápagos.