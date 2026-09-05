

Vita Alimentos, impulsó jornadas de capacitación y acompañamiento técnico para fortalecer las capacidades de los pequeños productores de leche vinculados a los centros de acopio con los que trabajan en la zona de Cayambe, unas de las principales cuencas lecheras de Pichincha. Como parte de esta iniciativa, 210 productores participaron en una jornada realizada en el centro de acopio La Chimba. Vita Alimentos, impulsó jornadas de capacitación y acompañamiento técnico para fortalecer las capacidades de los pequeños productores de leche vinculados a los centros de acopio con los que trabajan en la zona de Cayambe, unas de las principales cuencas lecheras de Pichincha. Como parte de esta iniciativa, 210 productores participaron en una jornada realizada en el centro de acopio La Chimba.





Las charlas estuvieron orientadas a mejorar los procesos productivos, optimizar el manejo de las operaciones ganaderas y promover prácticas que contribuyan a elevar la calidad de la leche y la rentabilidad de esta actividad. La capacitación contó también con el apoyo de empresas privadas especializadas en insumos agropecuarios, que compartieron conocimientos, herramientas y recomendaciones técnicas para ayudar a los productores a responder a los parámetros de calidad de la industria láctea.





“El objetivo de estas charlas es capacitar a los pequeños productores para que sean más eficientes en sus procesos. De esta manera, contribuimos a que sus operaciones ganaderas sean más rentables y, al mismo tiempo, a contar con una materia prima de excelente calidad”, explicó Roberto Marcel, jefe comercial del Almacén Agropecuario de Vita Alimentos.





Los participantes resaltaron el valor de estos espacios de formación, pues les permiten actualizar sus conocimientos, perfeccionar sus prácticas y responder a las necesidades de las empresas que adquieren su producción. Esta iniciativa responde a una visión integral de la cadena láctea, en la que la calidad comienza en el campo.





Al promover mejores prácticas de producción y manejo del ordeño, con el objetivo de generar beneficios para los ganaderos y contribuir a que los consumidores reciban productos elaborados con materia prima de la más alta calidad a través de los productos Vita y La Holandesa. Estas capacitaciones permiten mantener un diálogo directo con los productores, conocer sus necesidades y ofrecerles herramientas alineadas con las condiciones y los desafíos de su actividad.





En el sector La Chimba, la participación de la comunidad propició, además, un espacio para el intercambio de experiencias y conocimientos. Con estas acciones, Vita Alimentos, ratifica su compromiso con el fortalecimiento del sector ganadero y con la construcción de relaciones sostenibles con los pequeños productores, como base de una cadena láctea más eficiente, productiva y orientada a la calidad.