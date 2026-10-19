

Honda Ecuador presentó en Honda Ecuador presentó en Automundo 2026 un portafolio que reúne tecnología híbrida, versatilidad para la movilidad cotidiana y desempeño deportivo. Del 15 al 18 de octubre, en el Centro de Convenciones Bicentenario, los visitantes pudieron conocer una propuesta en la que la innovación, la eficiencia y el placer de conducir se articulan con el desarrollo de tecnologías de seguridad. La participación de la marca estuvo acompañada por un hito global: Honda es la primera empresa del mundo en contar con la máxima calificación de cinco estrellas en la categoría de productos y servicios del Índice de Seguridad Vial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).





El reconocimiento, anunciado en septiembre de 2026, evalúa cómo la compañía mide y gestiona el impacto de su oferta en la seguridad vial, establece metas y da seguimiento a sus acciones de prevención. El carácter aspiracional de una marca también se construye con la confianza que inspira a lo largo del tiempo.





Para Honda, esa conexión se sustenta en una trayectoria de más de 75 años, acompañada de innovación, calidad y placer de conducir. Su portafolio en Automundo refleja cómo una marca de larga tradición evoluciona para responder a nuevas expectativas de movilidad, manteniendo la identidad que la distingue. Tecnología híbrida y placer de conducir El ZR-V Hybrid es uno de los protagonistas del portafolio. Su tecnología e:HEV combina un motor de gasolina de 2,0 litros con un motor eléctrico de 184 HP y 315 Nm de torque.





La propuesta integra conducción híbrida con equipamiento como selectores de regeneración al volante, pantalla multimedia de nueve pulgadas y conectividad Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad, incorpora ocho airbags y Honda SENSING, con asistencias de frenado para mitigación de colisiones, control de crucero adaptativo y mantenimiento de carril, entre otras funciones. El CR-V híbrido complementa esta oferta con tracción integral AWD, transmisión e-CVT y un motor eléctrico de 190 HP y 335 Nm de torque, combinado con un motor de gasolina de 2,0 litros. Su equipamiento incluye diez airbags, Honda SENSING y cámara de reversa de tres vistas. El espacio interior, la climatización de dos zonas y la apertura eléctrica del maletero aportan comodidad para los desplazamientos familiares.





Versatilidad para la movilidad cotidiana





El WR-V y el HR-V amplían las alternativas del portafolio con motores de gasolina de 1,5 litros i- VTEC, 119 HP y transmisión automática CVT. El WR-V destaca por sus 223 mm de altura libre al suelo, un maletero de 458 litros y una pantalla multimedia de diez pulgadas. Integra seis airbags, control de estabilidad y tracción, asistencia de arranque en pendientes y cámara de reversa. El HR-V combina un formato compacto con soluciones para aprovechar el espacio, como sus asientos posteriores Magic Seat. Cuenta con seis airbags, control de estabilidad y tracción y monitoreo de presión de neumáticos.





La versión EXL incorpora Honda SENSING, con funciones de frenado para mitigación de colisiones, control de crucero adaptativo y asistencia de permanencia en carril. El ADN deportivo de Honda El Civic Type R expresa la faceta de alto desempeño de la marca con un motor 2,0 VTEC Turbo de 315 HP y 420 Nm de torque, transmisión manual de seis velocidades con Rev Match y amortiguadores adaptativos electrónicos. Sus cuatro modos de conducción permiten ajustar la respuesta del vehículo, mientras los frenos delanteros Brembo forman parte de su equipamiento deportivo. Esta propuesta se complementa con ocho airbags y Honda SENSING.





“En Automundo presentamos un portafolio que responde a distintas necesidades de movilidad, desde la versatilidad para el día a día hasta la tecnología híbrida y el desempeño deportivo. La seguridad es un eje de esta propuesta y del desarrollo de Honda a escala global. Queremos que los conductores conozcan cómo esa visión se traduce en tecnologías que los acompañan al conducir y en una experiencia al volante que también se disfruta”. José Miguel Arcos, Gerente General de Honda Ecuador.





Un compromiso global con la seguridad vial Las cinco estrellas otorgadas por la FIA corresponden a la gestión empresarial de la seguridad vial y no a una calificación de pruebas de choque de un modelo específico. La evaluación de Honda comprende 17 países que representan más del 90 % de su volumen global de ventas de motocicletas y automóviles. Entre los aspectos valorados figuran la implementación de tecnologías avanzadas, el seguimiento de su desempeño y la promoción de una cultura de prevención.





Bajo su lema global Seguridad para todos, Honda busca reducir para 2030 en un 50 % las muertes en siniestros que involucren motocicletas y automóviles de la marca por cada 10.000 unidades vendidas, frente a 2020. Su objetivo para 2050 es alcanzar cero muertes en siniestros que involucren estos vehículos a escala mundial.





En Automundo 2026, el público pudo conocer cómo esta visión se conecta con un portafolio que ofrece distintas opciones de motorización, espacio y desempeño, junto con tecnologías orientadas a asistir al conductor y proteger a los ocupantes. El equipamiento y las asistencias disponibles varían según el modelo y la versión.