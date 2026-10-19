

BYD, la marca número uno en nuevas energías, presentó oficialmente en Ecuador el BYD Ti7, un SUV pensado para quienes buscan disfrutar de la ciudad durante la semana y salir a explorar cuando llega el momento de desconectarse. Su propuesta combina espacio, tecnología, confort y capacidades para enfrentar diferentes tipos de caminos, sin dejar de lado las necesidades de una familia. BYD, la marca número uno en nuevas energías, presentó oficialmente en Ecuador el BYD Ti7, un SUV pensado para quienes buscan disfrutar de la ciudad durante la semana y salir a explorar cuando llega el momento de desconectarse. Su propuesta combina espacio, tecnología, confort y capacidades para enfrentar diferentes tipos de caminos, sin dejar de lado las necesidades de una familia.





El BYD Ti7 incorpora la plataforma híbrida de alto desempeño DM-p (Dual Mode Performance) y un sistema de tracción integral inteligente que le permite responder de manera eficiente tanto en carretera como en superficies más exigentes. A esto se suma un diseño robusto y moderno, un amplio espacio interior y tecnologías que buscan hacer más cómoda y segura cada experiencia de conducción.





“La evolución de la movilidad en Ecuador requiere una oferta tecnológica que responda a las necesidades reales de las personas. La autonomía, la eficiencia energética y el desempeño deben integrarse en soluciones que permitan ampliar las posibilidades de uso de las nuevas energías, tanto en la ciudad como en carretera. Por eso traemos al país al BYD Ti7, que nace para quienes no quieren elegir entre aventura y familia. Es un auto que ofrece el espacio, el confort y la seguridad que se necesitan en el día a día, pero que también está preparado para salir de la rutina y enfrentar nuevos caminos con confianza”, señaló Santiago Pinto, CEO de Andor Corp, importadora y comercializadora de BYD en Ecuador.





Tecnología que se adapta al camino Una de las características del Ti7 es su sistema de suspensión DiSus-C, que ajusta la firmeza de cada rueda en milisegundos de acuerdo con las condiciones del camino. Esta tecnología ayuda a mantener la estabilidad del vehículo al frenar, tomar curvas o circular por terrenos irregulares, aportando mayor comodidad tanto para el conductor como para los pasajeros.





El SUV también incorpora una función de giro asistido sobre el eje posterior, que reduce el radio de giro y facilita las maniobras en espacios reducidos y caminos estrechos. Una característica especialmente útil cuando la ruta lleva a lugares donde cada centímetro cuenta. Autonomía El BYD Ti7 está equipado con una Blade Battery de 26,6 kWh, que trabaja junto con sus motores eléctricos y de combustión para alcanzar una autonomía combinada de 1.015 kilómetros.





Para viajes largos, su sistema de carga rápida en corriente continua de hasta 54 kW permite pasar del 30% al 80% de batería en aproximadamente 25 minutos, reduciendo los tiempos de espera durante el recorrido. Espacio para la aventura y para la familia El interior del BYD Ti7 fue diseñado para acompañar una vida activa. Cuenta con 3.310 mm de longitud útil interior y una altura de techo de 1.364 mm, generando un espacio amplio para sus ocupantes.





El maletero ofrece 890 litros de capacidad, que puede crecer hasta 1.813 litros con los asientos traseros abatidos. Además, dispone de 47 espacios de almacenamiento para organizar objetos y equipaje durante los viajes. Los pasajeros también encuentran diferentes elementos de confort, como asientos delanteros con ajuste eléctrico, memoria, climatización y función de masaje.





La experiencia tecnológica se completa con un panel frontal digital y una pantalla BYD Pad, que permite actualizaciones OTA. Además, de una nevera para mantener bebidas calientes y frías. Seguridad El BYD Ti7 incorpora una estructura compuesta en un 78,4% por aceros de alta resistencia, además de un 22,8% de componentes conformados en caliente, junto con siete airbags y un completo paquete de sistemas de asistencia a la conducción ADAS.





Entre sus tecnologías de seguridad se encuentra el TSC (Tire Safety Control), que permite detectar cambios importantes en la presión de los neumáticos o un posible reventón y actuar rápidamente para ayudar a mantener la trayectoria del vehículo.





Con esta nueva propuesta, BYD amplía su oferta en Ecuador con un SUV que reúne tecnología, espacio y capacidades para quienes entienden la movilidad como una forma de vivir, descubrir y compartir nuevas experiencias.