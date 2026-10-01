







El talento de una nueva generación de guayaquileñas será protagonista de Súper Niñas 2026, una iniciativa que reconocerá este año a 15 niñas y adolescentes que han alcanzado destacados logros nacionales e internacionales en los ámbitos académico, deportivo y artístico. La ceremonia se realizará el próximo 15 de octubre, a las 11h00, en el Centro Cultural Olmedo de Guayaquil. Impulsado por la Fundación Mañana Será Bonito, en alianza con la Dirección General de la Mujer del Municipio de Guayaquil, este evento busca visibilizar, por tercer año consecutivo, historias que puedan convertirse en referentes para otras menores, destacando la disciplina, perseverancia y dedicación detrás de cada logro.





En esta edición, que se enmarca una vez más en la conmemoración del Día Internacional de la Niña, las homenajeadas tienen entre 6 y 17 años y han sobresalido en áreas como informática, matemáticas, deporte de alto rendimiento, danza y música.





Las reconocidas de Súper Niñas 2026 son:





Miah Arabeth Verdezoto Yánez, 6 años – Batería

Emma Cristina Mayorga Orellana, 10 años – Baile flamenco

Alanis Karolina Melena Salvador, 11 años – Ajedrez

Sonia Alejandra Quiñónez Cabeza, 12 años – Karting

Salem Abigail Guerrero Rocafuerte, 12 años – Gimnasia artística

Ashly Jordana Castro Alcívar, 13 años – Danza

Leonela Evanna Piovesan Fitz-Patrick, 13 años – Ballet

Connie Keyla Güillca Álvarez, 14 años – Matemáticas

Keila Fabiana Morán Domínguez, 14 años – Ciencias

Doménica Estefanía Guerrero Rocafuerte, 14 años – Judo

Kiara Valeska De Ávila Gusqui, 14 años – Patinaje de velocidad

Dorcas Susana Gallardo Carrera, 15 años – Ciencias

Iris Oriana Valencia Caicedo, 15 años – Halterofilia

Luciana Rafaela Piechestein Ruiz, 16 años – Natación en aguas abiertas

Gabriela Victoria Martínez Montero, 17 años – Informática

“Lo que buscamos es reconocer mucho más que un resultado. Detrás de cada medalla, proyecto o presentación existen años de aprendizaje, esfuerzo, disciplina y constancia. Poder hacer eco de estas historias permite que otras niñas encuentren referentes cercanos y comprendan que también pueden desarrollar su talento y abrirse camino en aquello que las apasiona”, asegura Verónica Molina, Directora de la Fundación Mañana Será Bonito.





Con esta nueva edición, Súper Niñas continúa consolidándose como una plataforma que pone en valor el talento femenino desde la infancia y permite que más historias de niñas ecuatorianas trasciendan más allá de sus competencias, aulas y escenarios.