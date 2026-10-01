15 niñas y adolescentes
Súper Niñas 2026 reconocerá el talento y los logros de 15 niñas y adolescentes guayaquileñas en su tercera edición
El talento de una nueva generación de guayaquileñas será protagonista de Súper Niñas 2026, una iniciativa que reconocerá este año a 15 niñas y adolescentes que han alcanzado destacados logros nacionales e internacionales en los ámbitos académico, deportivo y artístico. La ceremonia se realizará el próximo 15 de octubre, a las 11h00, en el Centro Cultural Olmedo de Guayaquil. Impulsado por la Fundación Mañana Será Bonito, en alianza con la Dirección General de la Mujer del Municipio de Guayaquil, este evento busca visibilizar, por tercer año consecutivo, historias que puedan convertirse en referentes para otras menores, destacando la disciplina, perseverancia y dedicación detrás de cada logro.
En esta edición, que se enmarca una vez más en la conmemoración del Día Internacional de la Niña, las homenajeadas tienen entre 6 y 17 años y han sobresalido en áreas como informática, matemáticas, deporte de alto rendimiento, danza y música.
Las reconocidas de Súper Niñas 2026 son:
- Miah Arabeth Verdezoto Yánez, 6 años – Batería
- Emma Cristina Mayorga Orellana, 10 años – Baile flamenco
- Alanis Karolina Melena Salvador, 11 años – Ajedrez
- Sonia Alejandra Quiñónez Cabeza, 12 años – Karting
- Salem Abigail Guerrero Rocafuerte, 12 años – Gimnasia artística
- Ashly Jordana Castro Alcívar, 13 años – Danza
- Leonela Evanna Piovesan Fitz-Patrick, 13 años – Ballet
- Connie Keyla Güillca Álvarez, 14 años – Matemáticas
- Keila Fabiana Morán Domínguez, 14 años – Ciencias
- Doménica Estefanía Guerrero Rocafuerte, 14 años – Judo
- Kiara Valeska De Ávila Gusqui, 14 años – Patinaje de velocidad
- Dorcas Susana Gallardo Carrera, 15 años – Ciencias
- Iris Oriana Valencia Caicedo, 15 años – Halterofilia
- Luciana Rafaela Piechestein Ruiz, 16 años – Natación en aguas abiertas
- Gabriela Victoria Martínez Montero, 17 años – Informática
“Lo que buscamos es reconocer mucho más que un resultado. Detrás de cada medalla, proyecto o presentación existen años de aprendizaje, esfuerzo, disciplina y constancia. Poder hacer eco de estas historias permite que otras niñas encuentren referentes cercanos y comprendan que también pueden desarrollar su talento y abrirse camino en aquello que las apasiona”, asegura Verónica Molina, Directora de la Fundación Mañana Será Bonito.
Con esta nueva edición, Súper Niñas continúa consolidándose como una plataforma que pone en valor el talento femenino desde la infancia y permite que más historias de niñas ecuatorianas trasciendan más allá de sus competencias, aulas y escenarios.