







La medicina prepagada atraviesa una transformación que va más allá de ampliar coberturas o sumar beneficios. Hoy, la experiencia del afiliado empieza a ganar protagonismo en qué tan fácil es realizar una gestión, cuánto tarda una respuesta, cuánta información recibe una persona y qué tan sencillo resulta acceder a un servicio. En un entorno cada vez más digital, estos factores empiezan a influir en la percepción de valor de una cobertura médica.





El cambio también responde a un consumidor que está acostumbrado a resolver múltiples actividades de manera inmediata desde un dispositivo. En Ecuador, el 80,1 % de las personas utilizó internet durante 2025, mientras que el 59,3 % contaba con un teléfono inteligente, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Para la medicina prepagada, esto plantea un desafío concreto en trasladar esa expectativa de facilidad y rapidez a procesos que tradicionalmente han requerido más pasos e intermediación.





En ese contexto, como parte de una estrategia de transformación digital, Plan Vital presenta su nueva aplicación para afiliados, incorporando autenticación multifactor, seguimiento automatizado de solicitudes, validación de información y herramientas para mejorar la gestión de autorizaciones y reembolsos. A esto se suman procesos de homologación y validación de medicamentos que permiten detectar inconsistencias antes de una autorización y reducir tiempos y reprocesos en determinadas gestiones.





“La transformación de la salud no consiste únicamente en incorporar tecnología, sino en utilizarla para hacer más sencilla, segura y oportuna la experiencia de las personas. Cuando una herramienta permite reducir pasos, anticipar necesidades o facilitar el seguimiento de una gestión, la innovación deja de ser un concepto y se convierte en un beneficio concreto para el usuario”, señala Gabriel Alcivar, Presidente Ejecutivo de Plan Vital.





El desarrollo de esta nueva aplicación representó una inversión de USD 50.000 como parte de la estrategia de transformación digital de Plan Vital. Su implementación busca generar impactos concretos en la experiencia del afiliado y en la eficiencia de los procesos, con metas como reducir en 80 % los tiempos de respuesta, disminuir en 50 % los errores y reprocesos y alcanzar 200 gestiones digitalizadas o automatizadas. A través de esta iniciativa, la compañía proyecta beneficiar a más de 22.000 afiliados, facilitando el acceso a sus servicios y haciendo más ágiles, seguros y simples distintas gestiones relacionadas con su cobertura.





La transformación de la medicina prepagada apunta así hacia un modelo en el que la tecnología y el acompañamiento humano se complementan para responder a las nuevas expectativas de los afiliados. Más que digitalizar procesos, el desafío está en utilizar estas herramientas para anticiparse a las necesidades, simplificar las gestiones y facilitar el acceso a los servicios de salud. En este escenario, la experiencia se convierte en un nuevo indicador de valor y en uno de los principales retos para la evolución del sector.