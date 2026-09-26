







Comprometidos con el país y su desarrollo, se efectuó la apertura de Super Akí Uzcategui con un nuevo layout, ubicado, en la Calle Emilio Uzcategui y calle Alonso Pablos, en Quito, provincia de Pichincha.





Con la calidad y el servicio que los caracteriza, el local cuenta con 1.530 m² de área de venta y 10 cajas de atención, entre ellas cajas exprés y preferenciales para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores. Además, dispone de seguridad privada y de 70 estacionamientos. Su horario de atención es de lunes a domingo de 09h30 a 20h00 incluidos feriados.





El nuevo local cuenta con un moderno layout que optimiza la distribución y exhibición de más de 25 mil productos, integrando una amplia y accesible oferta de alimentos frescos, abastos, artículos para el hogar, higiene y belleza y productos para mascotas.





Además, en el centro comercial se habilitará un Punto GIRA, donde los clientes podrán depositar hasta 10 tipos de residuos reciclables para su posterior tratamiento.





A través de su campaña “Promesa Akí”, Super Akí Uzcategui garantiza los precios más bajos del mercado. Los clientes pueden comparar sus compras con las de otros supermercados y, si encuentran un precio menor, Super Akí devuelve la diferencia, reafirmando así su compromiso de ahorro en un solo lugar.





Además, el local incorpora Akí Club, un programa de beneficios que permite a los clientes acumular puntos en cada compra y canjearlos por promociones y beneficios exclusivos mediante la tarjeta de afiliación Akí Club.





Como parte de la nueva alianza de Corporación Favorita acaba con De Una, nuestros clientes podrán acceder a una campaña de incentivos con reembolsos de entre USD 2 y USD 15, de acuerdo con el monto de compra y la tienda participante.





Esta iniciativa busca promover el uso de medios de pago digitales y ofrecer beneficios directos a nuestros clientes, haciendo que sus compras sean cada vez más fáciles y convenientes.





También puedes pagar con la app de Plux, la pasarela de pagos y billetera digital ecuatoriana que te permite realizar y recibir pagos de forma rápida y segura mediante tarjetas de crédito, débito y efectivo.





Además, Super Akí Uzcategui pone a disposición de sus clientes más de 30 nuevas marcas propias en categorías como belleza, hogar, abastos y mascotas. Entre ellas destacan Aromaesense, Arrurú, Automax, Bio Blend, Bioslee, Blitz, Caballero de Castilla, Casamiga, Cepimax, Cooltiva, El Artesanal, Engy, Esy, Favmed, Free Home, Frummm, Gama, Insignia, Joia, Krash, Lomas del Marqués, Mumi, Orign, Peanuts, Rue de Paris, Sembrao, Simpli, Smart Selection, Stash, Sun Pro, Uruz, Value 507 y Wauw.





Super Akí Uzcatagui cuenta con un equipo de 24 colaboradores. A nivel nacional, la cadena suma 98 locales bajo los formatos Akí (49), Gran Akí (22) y Súper Akí (27), generando más de 6000 plazas de empleo directo en la zona Quito del país con la construcción de esta apertura.