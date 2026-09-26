







Las vacaciones también transforman los hábitos de compra. Durante el verano de la Sierra, categorías como fotoprotección, hidratación, repelentes y cuidado de la piel ganan protagonismo, mientras el comercio electrónico facilita la planificación de estas compras antes de viajar.





En Ecuador, 85 de cada 100 hogares adquieren al menos un producto de cuidado personal y belleza al año, de acuerdo con información de Kantar difundida en 2026. A esta tendencia se suma el comportamiento estacional de la protección solar: según datos de Megalabs, la Sierra concentra aproximadamente el 70 % de las unidades comercializadas en el país y, durante su temporada de verano, se vende cerca del 30 % del total anual de esta categoría.





La mayor exposición al sol, el calor, el agua de mar, el cloro y las actividades al aire libre impulsa la demanda de protectores solares faciales y corporales, opciones para niños y pieles sensibles, hidratantes, protectores labiales y productos para el cabello. También ganan espacio los kits de viaje y formatos fáciles de transportar.





“El verano genera una mayor conciencia sobre la necesidad de proteger la piel, pero el verdadero desafío es convertir la fotoprotección en un hábito permanente. Hoy los consumidores buscan productos que, además de brindar una protección adecuada, se adapten a su tipo de piel, estilo de vida y actividades cotidianas”, señala Gilmar Zárate Gerente general de Megalabs Ecuador.





¿Cómo elegir un fotoprotector con protección más completa?





Al momento de elegir un fotoprotector, el factor de protección solar (FPS) es solo uno de los elementos a considerar. Para identificar una protección más integral, es importante revisar que el producto indique cobertura frente a distintos tipos de radiación. Además de UVB y UVA, existen fotoprotectores que incorporan protección frente a la luz visible de alta energía (HEV) y la radiación infrarroja A (IR-A), ampliando la protección ante radiaciones que pueden afectar diferentes niveles de la piel.





También conviene considerar una fórmula de amplio espectro, con una textura ligera y cómoda, adecuada para el tipo de piel y fácil de reaplicar. Según la actividad, puede ser relevante que sea resistente al agua, que no deje una sensación excesivamente grasa o pesada y que cuente con formatos prácticos, respaldo científico e información clara sobre su uso. Estos atributos facilitan una elección más informada y ayudan a incorporar la fotoprotección en la rutina diaria.

El comercio electrónico se suma a la planificación de las vacaciones





El canal digital permite anticipar las compras, comparar alternativas, conocer las características de los productos y organizar la búsqueda según necesidades específicas como edad, tipo de piel, destino o actividad.





“Hoy el comercio electrónico acompaña al consumidor desde la planificación de sus vacaciones de verano. Las personas buscan resolver sus necesidades de manera más práctica, comparar alternativas y acceder a productos desde cualquier lugar. Nuestro desafío es seguir construyendo una experiencia digital que combine conveniencia, información y confianza para que cada compra sea más simple y segura”, señala María José Aguirre, Country Manager de Mercado Libre Ecuador.





Este comportamiento refleja también a un consumidor más informado, que además del precio valora la facilidad de uso, el respaldo de los productos y la claridad de la información disponible antes de comprar.





Para las marcas y plataformas digitales, el reto será combinar disponibilidad, conveniencia, información y confianza, acompañando al consumidor en una decisión de compra cada vez más informada.





Aunque el verano incrementa el interés por estas categorías, la recomendación trasciende la temporada: la fotoprotección debe formar parte de una rutina de cuidado durante todo el año.