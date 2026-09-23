



Praxmed y Diners Club del Ecuador establecen una alianza estratégica para facilitar el acceso de los tarjetahabientes a servicios médicos ambulatorios a través de beneficios exclusivos para ellos. La iniciativa busca acercar alternativas de atención médica de calidad a los socios de Diners Club a través de la red de centros Praxmed en Quito y Guayaquil. Entre los principales servicios a los que los usuarios podrán acceder están consultas, exámenes de laboratorio, imagenología, procedimientos ambulatorios y programas de prevención.





Mediante campañas estacionales que Diners Club activará periódicamente, se establecerán los servicios, condiciones y públicos de cada iniciativa, algunas de las cuales podrían extenderse también a familiares y/o dependientes. Para acceder a ellos, el pago deberá realizarse con una tarjeta Diners Club.





“Esta alianza nos permite sumar capacidades con un actor de alcance nacional para amplificar nuestra llegada a más ecuatorianos. Queremos que los beneficios que construyamos junto a Diners Club se traduzcan en oportunidades concretas para acompañar el bienestar de sus tarjetahabientes y sus familias, facilitando el acceso a servicios que respondan de manera oportuna a sus necesidades”, señala Juan Pablo Góngora, Jefe Comercial y de Convenios de Praxmed.





Con esta alianza, Praxmed continúa fortaleciendo su modelo de colaboración con empresas y organizaciones, promoviendo una cultura de prevención y cuidado en la ciudadanía.