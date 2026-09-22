Casa Julián
Casa Julián cierra la temporada de mesa de sabores con un encuentro gastronómico entre Ecuador y Málaga
Casa Julián prepara la cuarta y última edición de Mesa de Sabores 2026, una iniciativa que durante el año ha reunido en Guayaquil a chefs y propuestas internacionales, consolidándose como un espacio de intercambio alrededor de la alta gastronomía.
Para el cierre de esta temporada, Casa Julián recibirá desde Málaga, España, a Cristina Cánovas y Diego Aguilar, chefs y fundadores de Palodú, restaurante reconocido con una Estrella MICHELIN y un Sol Repsol. La visita marcará uno de los encuentros más especiales del ciclo, al reunir en una misma mesa la cocina contemporánea andaluza y el producto ecuatoriano.
Cánovas y Aguilar desarrollan en Palodú el concepto de “cocina dual”, una propuesta construida a cuatro manos en la que conviven dos maneras complementarias de entender la cocina: la intuición de Cristina y el rigor técnico de Diego. Su trabajo parte de la raíz andaluza, pero interpreta la tradición desde una mirada contemporánea, abierta a nuevas técnicas, influencias y territorios.
En Guayaquil, ambos chefs compartirán cocina con Santiago Nieto, chef ejecutivo de Casa Julián, para crear una cena de autor a seis manos en la que la técnica europea y los ingredientes locales se encontrarán en una propuesta concebida especialmente para esta edición.
La experiencia se desarrollará en dos actos:
ACTO I – La Recepción
Una apertura privada en la terraza de Casa Julián, con cóctel de bienvenida, aperitivos y DJ invitado, pensada como un primer momento de encuentro entre los asistentes y los chefs.
ACTO II – La Mesa
La velada continuará con un menú de autor de seis tiempos con maridaje, seguido de un Meet & Greet con los chef Cristina Cánovas, Diego Aguilar y Santiago Nieto.
“La idea no es simplemente unir dos cocinas, sino crear un menú en el que ambas identidades dialoguen, respetando el origen de los productos y las historias que hay detrás de cada restaurante”, señala Santiago Nieto, chef ejecutivo de Casa Julián.
Fundado en Málaga en 2014, Palodú es el resultado de la trayectoria conjunta de Cánovas y Aguilar, quienes se formaron en reconocidos restaurantes como El Lago, Tragabuches, Calima, Mugaritz, Tickets y 41º. Con el tiempo, el proyecto consolidó una identidad propia y alcanzó el reconocimiento de una Estrella MICHELIN y un Sol Repsol.
Su cocina reivindica los productos y sabores de Málaga y el recetario andaluz desde una perspectiva contemporánea. Más que reproducir la tradición, la utilizan como punto de partida para evolucionar, reinterpretar y construir una propuesta personal.
Para Casa Julián, esta última edición representa también una oportunidad para celebrar lo construido durante 2026 y reafirmar el propósito de Mesa de Sabores: generar encuentros entre cocineros, culturas, técnicas y productos, al tiempo que se proyecta la gastronomía ecuatoriana hacia nuevos públicos.
“Cada chef que llega a Casa Julián no solo comparte sus conocimientos, sino que también se convierte en un embajador de Ecuador al llevarse consigo una parte de nuestra gastronomía, nuestros productos y nuestras tradiciones”, destaca Santiago Nieto.
Con esta cuarta edición, Casa Julián cerrará la temporada 2026 de Mesa de Sabores con un encuentro que pone en diálogo a Ecuador y Málaga desde sus propias identidades culinarias, manteniendo como eje el intercambio de conocimientos, producto y cultura.
De cara a 2027, Casa Julián proyecta una nueva temporada de Mesa de Sabores con chefs Michellin de distintas partes del mundo, nuevos formatos y diferentes maneras de interpretar la gastronomía ecuatoriana. La iniciativa mantendrá como propósito conectar a Ecuador con la escena culinaria internacional y compartir el país a través de sus productos, sabores y tradiciones.