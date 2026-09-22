







En el mes en que se conmemora el Día Mundial del Corazón, es esencial generar conciencia en torno a las enfermedades cardiovasculares y la importancia de reconocer oportunamente sus factores de riesgo y señales de alerta, pues estas patologías continúan siendo la principal causa de muerte a escala mundial y cobran alrededor de 20,5 millones de vidas cada año.





Para los quiteños, hablar del corazón tiene además particularidades relacionadas con el entorno en el que viven. Quito se encuentra aproximadamente a 2.850 metros sobre el nivel del mar, una condición que implica una menor presión atmosférica y disponibilidad de oxígeno en comparación con ciudades ubicadas a nivel del mar. “Esto no significa que vivir en altura sea por sí mismo una causa de enfermedad cardiovascular, pero sí refuerza la importancia de conocer el estado del corazón y controlar factores de riesgo como hipertensión arterial, colesterol elevado, diabetes, tabaquismo, sedentarismo, obesidad y estrés, todos ellos asociados con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares”, asegura Iván Paredes, Cardiólogo de Clínica Internacional.





A continuación, el experto presenta una radiografía de las principales afecciones cardiovasculares identificadas por Clínica Internacional en Quito, con el propósito de aportar información que favorezca la prevención y el diagnóstico oportuno.





¿Cuáles son las enfermedades cardiovasculares más frecuentes entre los quiteños?





A partir de su experiencia en consulta, la institución identifica algunas condiciones que requieren mayor atención entre la población capitalina:





Hipertensión arterial La hipertensión arterial está entre las principales enfermedades cardiovasculares identificadas por Clínica Internacional, representando el 30% de los casos analizados. Se caracteriza por una elevación persistente de la presión arterial y requiere especial atención porque puede evolucionar durante años sin producir síntomas evidentes. Sin un adecuado control, incrementa el riesgo de complicaciones cardiovasculares. Enfermedad isquémica del corazón Esta condición se produce cuando las arterias coronarias se estrechan y disminuye el flujo de sangre hacia el músculo cardíaco, siendo una de sus manifestaciones más graves el infarto de miocardio. De hecho, la enfermedad coronaria es considerada uno de los principales problemas cardiovasculares a escala mundial. En Ecuador, el INEC ha señalado a esta patología como la primera causa de muerte, generando 40 defunciones diarias. Entre sus principales factores de riesgo se encuentran la hipertensión arterial, el colesterol elevado, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo. Arritmias cardíacas Las arritmias corresponden a alteraciones en el ritmo normal del corazón: este puede latir demasiado rápido, demasiado lento o de manera irregular. Aunque existen distintos tipos y niveles de riesgo. “Aunque algunas pueden no generar síntomas, otras pueden manifestarse mediante palpitaciones, sensación de latidos irregulares, mareo, debilidad, falta de aire o episodios de desmayo, por lo que requieren valoración médica para determinar su origen y nivel de riesgo”, advierte Paredes. Insuficiencia cardíaca La insuficiencia cardíaca ocurre cuando el corazón no logra bombear sangre con la eficiencia necesaria para responder a las necesidades del organismo. A nivel mundial, del 1% al 2% de personas viven con esta condición, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que refleja su relevancia dentro de las enfermedades cardiovasculares. Entre las manifestaciones que pueden acompañar esta condición están la dificultad para respirar, cansancio, menor tolerancia al esfuerzo y acumulación de líquidos, particularmente en las extremidades inferiores. Enfermedades valvulares El ranking lo completan las enfermedades de las válvulas cardíacas, que afectan el adecuado flujo de sangre dentro del corazón. Estas alteraciones pueden desarrollarse progresivamente y manifestarse mediante cansancio, falta de aire, palpitaciones, dolor o presión en el pecho, mareos, entre otras señales. El diagnóstico oportuno permite determinar la gravedad de la alteración y establecer si el paciente requiere seguimiento, tratamiento farmacológico o una intervención especializada.

Un corazón que avisa: ¿cuándo buscar atención médica?



