







San Carlos se posiciona entre las cinco marcas de alimentos más elegidas por los hogares ecuatorianos, de acuerdo con el ranking Brand Footprint, elaborado por Worldpanel by Numerator. Este resultado reafirma la preferencia de los consumidores y consolida su presencia entre las marcas de mayor alcance en el país.





En esta edición, San Carlos ocupa el quinto lugar dentro del ranking de marcas de alimentos más elegidas en Ecuador y, además, mantiene su posición como la marca #1 en la categoría de azúcar, con 20 millones de elecciones de compra.





La metodología de Brand Footprint analiza las decisiones reales de compra de los hogares y utiliza los Consumer Reach Points (CRP) para determinar cuáles son las marcas que alcanzan a más consumidores y son elegidas con mayor frecuencia. De esta manera, el ranking refleja la conexión que las marcas mantienen con los hogares a través de sus decisiones cotidianas de consumo.





Para San Carlos, mantenerse dentro del Top 5 representa una muestra de la relación construida con los consumidores ecuatorianos y de la confianza que la marca ha logrado consolidar a lo largo del tiempo.





La elección de los consumidores es el resultado visible de un trabajo que comienza mucho antes de que el producto llegue a los hogares. Detrás de San Carlos existen procesos que cumplen estándares internacionales y prácticas enfocadas en una producción responsable. Por ello, cada elección es también el resultado de un proceso que prioriza la calidad.





Orgullosos de ser la marca #1 de azúcar del Ecuador.



