







Fanta vuelve a hacer de Halloween una de sus temporadas favoritas. Este año, la marca presenta a nivel global una nueva campaña de su Universo Embrujado, llevando su espíritu divertido y atrevido un paso más allá con una historia que reúne a sus personajes con uno de los grandes íconos del terror: Ghost Face®.





El reconocido personaje de la franquicia Scream se suma por primera vez a este universo como invitado especial, en una colaboración desarrollada junto a Fun World y Paramount+. Con esta alianza, Fanta conecta su característico universo de Halloween con los personajes más icónicos del género de terror.





UN HALLOWEEN CON NUEVOS PERSONAJES





En Ecuador, el Universo Embrujado cobra vida de la mano de Haystacks y Drayk, dos personajes que llegan para darle una nueva dimensión a Halloween. Haystacks, un aterrador espantapájaros nacido de un pacto marcado por la venganza, es un maestro del engaño que se mueve entre el miedo y lo sobrenatural. Mientras que Drayk es un encantador príncipe vampiro con actitud de rockstar que dejó atrás el oscuro legado de su familia para construir su propio imperio musical. Dos personalidades tan distintas como irreverentes que se suman al universo de Fanta para demostrar que, en Halloween, lo inesperado siempre puede convertirse en diversión





Si hay una fecha que Fanta sabe cómo hacer suya, es Halloween. Con los años, la marca ha construido un territorio propio alrededor de esta celebración, a través de personajes e historias icónicas que llevan su personalidad al máximo. Este año, el Universo Embrujado toma las plataformas digitales a través de un despliegue 100% digital, impulsado por creadores de contenido que llevarán esta nueva historia a sus comunidades, generando una conversación espontánea alrededor de esta nueva historia.





“Durante los últimos años hemos encontrado en Halloween una oportunidad para hacer lo que mejor sabemos hacer: divertirnos, ser creativos y sorprender. Hemos ido construyendo nuestra propia manera de vivir esta temporada y este año queremos seguir haciéndolo con una campaña que nos permite llevar el Universo Embrujado a nuevas historias y conectar nuevamente con nuestra audiencia desde el entretenimiento”, señaló Cristina Ordóñez, Directora Senior de Front Line Marketing para Coca-Cola Ecuador.





Para conocer más sobre el Universo Embrujado de Fanta, haz clic aquí: Fanta Ecuador





UNA EXPERIENCIA PENSADA PARA LOS FANS





Los consumidores podrán descubrir los personajes del Universo Embrujado de Fanta en presentaciones especiales en sus botellas PET de 250 ml, 300 ml, 500 ml y 1,35 L tanto en Fanta naranja como Fanta uva.





La propuesta invita a los consumidores a descubrir el Universo Embrujado de Fanta y disfrutar una vez más de la temporada de Halloween junto a la marca.