







La llegada de los medicamentos inyectables para la pérdida de peso aceleró un cambio que ya venía produciéndose en la forma en que las personas conciben la alimentación. Más allá de bajar de peso, crece la preocupación por asegurar que cada comida aporte los nutrientes que el organismo realmente necesita para funcionar de manera adecuada.





“Como estos medicamentos reducen considerablemente el apetito, las personas pasan a consumir porciones más pequeñas y cada comida necesita ofrecer una mayor calidad nutricional. Esto implica ir más allá de las proteínas e incluir también fibra, vitaminas y minerales, ayudando a cubrir las necesidades del organismo, preservar la masa muscular y dar soporte a funciones importantes, como el sistema inmunológico, además de contribuir a la salud de la piel y el cabello”, explica el médico nutriólogo y magíster en Nutrición y Alimentos, Dr. Nataniel Viuniski, miembro del Consejo Consultivo de Nutrición de Herbalife.





Sin embargo, este cambio no se limita a quienes utilizan estos medicamentos. Refleja una tendencia más amplia en nutrición, que ha comenzado a valorar la llamada densidad nutricional de las comidas, es decir, la cantidad y variedad de nutrientes que aportan en relación con el número de calorías.





En este contexto cobra protagonismo la nutrición esencial: productos diseñados para concentrar distintos nutrientes esenciales (como proteínas, fibras, vitaminas y minerales) en una sola porción, con un contenido calórico controlado, como ocurre con los batidos nutricionales.





“Además de las proteínas, que favorecen una mayor saciedad y ayudan a prevenir la pérdida de masa muscular, estas formulaciones suelen aportar fibra, que contribuye al buen funcionamiento intestinal, así como vitaminas y minerales importantes para el metabolismo, el sistema inmunológico, la salud ósea y muchas otras funciones del organismo”, afirma Viuniski.





Otro aspecto destacado es la practicidad de estos alimentos, ya que su preparación toma solo unos minutos y pueden prepararse en un vaso mezclador o en una licuadora. Por ello, pueden ser una alternativa para profesionales que pasan gran parte del día fuera de casa, estudiantes, personas físicamente activas y quienes buscan mantener una alimentación equilibrada a pesar de una rutina exigente. En estas situaciones, ayudan a evitar que las comidas principales sean reemplazadas por refrigerios rápidos, que suelen ser altos en calorías y bajos en nutrientes.



