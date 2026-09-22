

Ecuador se convirtió en el tercer país del mundo en acoger el Kia EV Day, un encuentro internacional que previamente se desarrolló en Corea del Sur y España, y que por primera vez llegó a Latinoamérica. La elección del país como sede de este evento regional reconoce el trabajo que Kia Ecuador ha desarrollado para construir una infraestructura integral que permita hacer realidad la transición hacia la movilidad sostenible. Ecuador se convirtió en el tercer país del mundo en acoger el Kia EV Day, un encuentro internacional que previamente se desarrolló en Corea del Sur y España, y que por primera vez llegó a Latinoamérica. La elección del país como sede de este evento regional reconoce el trabajo que Kia Ecuador ha desarrollado para construir una infraestructura integral que permita hacer realidad la transición hacia la movilidad sostenible.





Quito fue el escenario del 2026 Kia EV Day CSA, una cita que reunió a representantes de la industria automotriz, medios de comunicación, distribuidores y socios estratégicos de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, quienes conocieron la visión de Kia para acelerar la electrificación y desarrollar soluciones de movilidad inteligente adaptadas a las necesidades de la región.







Durante el encuentro, Kia presentó su estrategia global de electrificación, basada en una infraestructura que integra vehículos eléctricos e híbridos, nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que responden a las necesidades de las personas y de las ciudades del futuro. Esta visión reafirma el compromiso de la marca coreana por impulsar una transformación que combina innovación, tecnología y soluciones de movilidad más eficientes. Durante el encuentro, Kia presentó su estrategia global de electrificación, basada en una infraestructura que integra vehículos eléctricos e híbridos, nuevas tecnologías y soluciones innovadoras que responden a las necesidades de las personas y de las ciudades del futuro. Esta visión reafirma el compromiso de la marca coreana por impulsar una transformación que combina innovación, tecnología y soluciones de movilidad más eficientes.





“La electrificación ya no es una visión de futuro, es una realidad que está transformando nuestra industria y la forma en que las personas se mueven. En Kia estamos construyendo un ecosistema que combina vehículos eléctricos, híbridos y nuevas soluciones de movilidad para responder a las diferentes necesidades de nuestros clientes en América Latina” señaló Steve Lee, Presidente de Kia Central & South America.





Ecuador, un referente regional gracias a la infraestructura desarrollada por Kia Ecuador





Kia eligió Ecuador como escenario del Kia EV Day CSA por el avance que el país ha alcanzado en la adopción de tecnologías electrificadas y por la infraestructura que Kia Ecuador ha construido para acompañar esta transformación. La experiencia ecuatoriana demuestra que la transición hacia la movilidad sostenible requiere mucho más que nuevos vehículos, necesita una red de carga, servicios especializados, talento técnico capacitado, garantía y un respaldo integral para los usuarios.





A través de una estrategia enfocada en crear las condiciones necesarias para esta nueva era de movilidad, Kia Ecuador ha desarrollado una infraestructura integral que incluye:





El portafolio electrificado más amplio del país, con 8 modelos 100% eléctricos y 5 modelos híbridos, brindando alternativas para diferentes necesidades de movilidad. La red de carga exclusiva más grande del Ecuador, conformada por 20 electrolineras ultrarrápidas y más de 200 puntos de carga distribuidos estratégicamente en Costa, Sierra y Amazonía. Una red de 49 talleres especializados, equipados con herramientas, tecnología y bahías adecuadas para atender vehículos eléctricos e híbridos bajo los estándares de la marca. Técnicos capacitados internacionalmente, preparados para brindar soporte especializado y garantizar una experiencia segura y confiable para los clientes. El centro regional de distribución de repuestos más grande de la región, que fortalece la disponibilidad de componentes y el respaldo posventa para los usuarios Kia en Ecuador.





Este desarrollo integral posiciona a Ecuador como un mercado estratégico para la electrificación en Latinoamérica y refleja el compromiso de Kia Ecuador de liderar una transformación que pone a las personas en el centro, impulsando soluciones de movilidad más inteligentes, conectadas y preparadas para el futuro.





“Desde el inicio entendimos que acelerar la movilidad eléctrica requería mucho más que nuevos productos. Era necesario construir infraestructura, generar conocimiento y crear confianza. Los avances que vemos hoy en Ecuador son el resultado de una visión de largo plazo y de un trabajo conjunto con aliados, instituciones y clientes que han creído en esta transformación”, comentó Ricardo Rosales, Presidente Ejecutivo de Kia Ecuador.





Una estrategia de electrificación adaptada a cada mercado





El avance de la electrificación continúa ganando impulso en la región. Durante el último año, las ventas de vehículos electrificados de Kia crecieron 146% en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, impulsadas por una mayor adopción de tecnologías híbridas y eléctricas, así como por una oferta cada vez más amplia. Actualmente, la propuesta regional de electrificación está conformada por seis modelos eléctricos, cinco modelos híbridos y el nuevo Kia PV5, primer vehículo de la estrategia PBV de la marca, con sus tres versiones Passenger, Cargo y WAV.







Dentro de la línea de vehículos eléctricos destacan los modelos EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 y EV9, desarrollados sobre la plataforma E-GMP, la arquitectura dedicada para vehículos eléctricos de Kia, diseñada para ofrecer autonomía optimizada, carga rápida, conectividad avanzada y una experiencia centrada en el usuario. Dentro de la línea de vehículos eléctricos destacan los modelos EV2, EV3, EV4, EV5, EV6 y EV9, desarrollados sobre la plataforma E-GMP, la arquitectura dedicada para vehículos eléctricos de Kia, diseñada para ofrecer autonomía optimizada, carga rápida, conectividad avanzada y una experiencia centrada en el usuario.





“La transición hacia la electrificación no ocurre de la misma manera en todos los mercados ni para todos los clientes. Por eso hemos desarrollado una estrategia que combina vehículos híbridos, eléctricos y soluciones PBV, permitiéndonos acompañar a nuestros usuarios en cada etapa de esa evolución y ofrecer una alternativa adecuada para cada necesidad de movilidad”, afirmó Víctor X. Valentín, Vice-Presidente de Ventas, CX y Ownership de Kia Central & South America.





¿Por qué los híbridos son clave en la estrategia de Kia?: Una oferta que acompaña cada etapa de la transición





Lejos de plantear una única ruta hacia la movilidad sostenible, la estrategia regional contempla diferentes alternativas para responder a distintas realidades de mercado. En ese contexto, los modelos híbridos continúan desempeñando un papel fundamental. Vehículos como Niro, All-new Seltos, Sportage, Sorento y Carnival permiten a más personas acceder a los beneficios de la electrificación mediante una propuesta que combina eficiencia, desempeño, espacio y versatilidad.





La coexistencia de tecnologías híbridas y eléctricas responde a una visión que busca facilitar la transición hacia una movilidad electrificada de manera gradual, accesible y adaptada a las necesidades de cada cliente.





PBV: Del vehículo a la plataforma: la apuesta de Kia por una movilidad más versátil





Uno de los temas centrales del encuentro fue la estrategia Platform Beyond Vehicle (PBV), concebida para expandir las posibilidades de la movilidad más allá del transporte tradicional. Como primer modelo de esta nueva visión, el Kia PV5 representa una plataforma flexible diseñada para adaptarse a distintos usos comerciales y operativos. Su desarrollo contempla aplicaciones en logística de última milla, distribución urbana, transporte corporativo, turismo y nuevos modelos de negocio





El evento también sirvió para anticipar la llegada del Kia PV7, recientemente presentado a nivel mundial en el IAA Transportation de Hannover, Alemania, que ampliará la oferta PBV de la marca con una solución orientada a necesidades de movilidad y operación de mayor escala. Kia confirmó que el nuevo PV7 estará disponible en los mercados de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe a partir del cuarto trimestre de 2027. Más que incorporar un nuevo vehículo al portafolio, esta estrategia busca impulsar soluciones de movilidad más eficientes, conectadas y sostenibles para empresas y organizaciones en toda la región.





Vision Meta Turismo: Una visión del futuro de la movilidad





Más allá de los vehículos que ya forman parte de la estrategia regional, el 2026 Kia EV Day CSA también sirvió como escenario para presentar en la región el Kia Vision Meta Turismo, un concept car que proyecta la visión de la marca para una nueva era de movilidad eléctrica.







Presentado por primera vez en 2025 como parte de la celebración de los 80 años de Kia, el Vision Meta Turismo fue revelado posteriormente en su debut global al público durante la Milan Design Week 2026, consolidándose como una expresión del enfoque de la marca hacia el futuro de la movilidad. Inspirado en la filosofía de diseño Opposites United, el concepto reinterpreta el Grand Tourer para una nueva generación de usuarios, integrando experiencias digitales inmersivas, diseño innovador y nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología. Presentado por primera vez en 2025 como parte de la celebración de los 80 años de Kia, el Vision Meta Turismo fue revelado posteriormente en su debut global al público durante la Milan Design Week 2026, consolidándose como una expresión del enfoque de la marca hacia el futuro de la movilidad. Inspirado en la filosofía de diseño Opposites United, el concepto reinterpreta el Grand Tourer para una nueva generación de usuarios, integrando experiencias digitales inmersivas, diseño innovador y nuevas formas de interacción entre las personas y la tecnología.







Más que un ejercicio de diseño, el Vision Meta Turismo refleja cómo Kia imagina la movilidad del mañana: una experiencia que trasciende el vehículo tradicional para combinar conectividad, emoción, confort y nuevas posibilidades de movimiento. Más que un ejercicio de diseño, el Vision Meta Turismo refleja cómo Kia imagina la movilidad del mañana: una experiencia que trasciende el vehículo tradicional para combinar conectividad, emoción, confort y nuevas posibilidades de movimiento.





Una experiencia inmersiva para conocer la movilidad del futuro en Ecuador





Como parte de la segunda jornada del Kia EV Day CSA, las delegaciones de Kia provenientes de distintos países de la región, junto con periodistas e influencers invitados, recorrieron Kia E-Ground, el primer centro de experiencias de movilidad sostenible de la marca en Latinoamérica, donde conocieron de cerca la visión de Kia sobre el futuro de la movilidad y sus soluciones tecnológicas.





Además, realizaron pruebas de manejo con todo el portafolio de vehículos electrificados de la marca por las principales vías de Quito, experimentando de primera mano el desempeño, confort y tecnología de los modelos eléctricos e híbridos de Kia en escenarios reales de conducción.





¿Cuál es la visión de Kia hacia 2030?





Mirando hacia adelante, Kia continuará ampliando su oferta electrificada en Sudamérica, Centroamérica y el Caribe mediante la incorporación de nuevos vehículos eléctricos, híbridos y soluciones PBV. Entre los planes anunciados se encuentra la llegada de nuevos modelos eléctricos y la expansión de la familia PBV con el futuro PV7 y el PV9. Como resultado de esta evolución, la marca proyecta duplicar la participación de vehículos electrificados en sus ventas regionales, pasando del 10% al 30% para 2030.





Paralelamente, Kia continuará fortaleciendo su red de concesionarios especializados, la capacitación de talento técnico y comercial, los servicios digitales conectados y la infraestructura de posventa para acompañar el crecimiento de la movilidad electrificada en toda la región. Más que una evolución en la oferta de productos, la estrategia regional refleja la transformación de Kia hacia una compañía de movilidad que conecta innovación, sostenibilidad y experiencias centradas en las personas, ampliando las opciones para quienes buscan avanzar hacia una nueva forma de moverse.