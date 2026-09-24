







Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización, una fecha proclamada por la UNESCO en 1967 para destacar la lectura y la escritura como derechos fundamentales y pilares del desarrollo social. En Ecuador, Buscalibre, la librería más grande de Latinoamérica, que vende libros físicos y los entrega en cualquier lugar del territorio ecuatoriano, analiza los retos que existen para fortalecer el hábito lector, especialmente cuando el país se prepara para una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Quito (FIL Quito).





De acuerdo con la Encuesta de Hábitos Lectores, Prácticas y Consumos Culturales, realizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio junto al INEC, la OEI y FLACSO, el 57,5% de la población ecuatoriana lee libros y el 91,4% de las personas mayores de 5 años sabe leer y escribir. En promedio, cada ecuatoriano lee un libro completo y dos incompletos al año, cifras que muestran tanto la presencia de la lectura como el espacio que existe para seguir desarrollando este hábito.





“Ecuador cuenta con una población que tiene contacto con la lectura, pero también que existe una oportunidad importante para que ese vínculo se vuelva más frecuente y permanente. La alfabetización debe entenderse como un proceso que continúa a lo largo de la vida y en el que el acceso a libros, contenidos diversos y espacios que despierten el interés por leer cumplen un papel fundamental”, comentó Ana Belén Herrera, Country Manager de Buscalibre Ecuador.





Este 8 de septiembre llega, además, a pocas semanas de la Feria Internacional del Libro de Quito (FIL Quito) 2026, que se realizará del 30 de septiembre al 4 de octubre y reunirá a la industria editorial nacional e internacional en uno de los eventos culturales más relevantes del país. Para Buscalibre, este mes es una oportunidad para complementar iniciativas alrededor de la lectura que reúnen a lectores y autores durante unos días, la plataforma asegura acceso a libros durante todo el año, en cualquier ciudad o provincia del país.





La construcción de una sociedad lectora, por tanto, requiere la participación de diferentes actores y espacios que contribuyan desde distintos frentes a que el libro tenga una presencia más constante en la vida de las personas. Para que el interés que despierta una feria pueda convertirse en un hábito, los lectores necesitan encontrar libros y contenidos durante todo el año y contar con alternativas que les permitan acceder a ellos independientemente de su lugar de residencia.





“El Día de la Alfabetización nos recuerda que el fomento a la lectura no puede limitarse a unos pocos días del año. Nuestro compromiso es que todo ecuatoriano, sin importar el lugar donde viva, tenga acceso al libro que busca todos los días del año. Con nuestro catálogo de 13 millones de títulos y una operación que nos permite acercar libros a lectores de distintas ciudades y provincias del Ecuador, buscamos ampliar las posibilidades de encontrar contenidos que respondan a sus intereses”, comenta Ana Belén Herrera, Country Manager de Buscalibre Ecuador.





Con esta conmemoración, Buscalibre reafirma su rol como aliado del ecosistema del libro en Ecuador, apostando por la logística, el catálogo y la cercanía con los lectores como palancas para seguir elevando los índices de lectura en el país.