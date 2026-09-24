







Imagine por un momento el desayuno de esta mañana. El arroz, el tomate, la papa o el banano que llegaron a su mesa parecen algo cotidiano. Sin embargo, detrás de cada alimento existe una historia de meses de trabajo, decisiones constantes y una dedicación que comienza mucho antes de la cosecha. Lo que consumimos en cuestión de minutos puede requerir hasta un año de esfuerzo en el campo.





En el marco del Día Mundial de la Agricultura, BASF Soluciones para la Agricultura invita a mirar más allá del producto final y reconocer el compromiso de miles de agricultores ecuatorianos que trabajan diariamente para garantizar la producción de alimentos y contribuir a la seguridad alimentaria del país.





Detrás de una papa, un grano de arroz o maíz, un tomate o un racimo de banano existe un proceso que comienza mucho antes de que el producto llegue a mercados y supermercados. BASF Soluciones para la Agricultura pone en valor el tiempo, conocimiento y esfuerzo que requiere producir algunos de los alimentos que forman parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos.





El tiempo de producción varía según el cultivo y las condiciones del campo. La primera cosecha de tomate puede darse entre 70 y 100 días después del trasplante; el maíz requiere entre 120 y 150 días; la papa Súper Chola, entre 180 y 210 días; y el banano, aproximadamente entre 32 y 37 semanas. Sin embargo, detrás de estos tiempos existe un proceso constante de cuidado, conocimiento y decisiones diarias.





Pero el tiempo es solo una parte de la historia. Detrás de cada cultivo existe un proceso vivo que evoluciona día tras día. Durante ese tiempo, un cultivo atraviesa diferentes etapas: germinación o establecimiento, crecimiento vegetativo, desarrollo reproductivo, formación y llenado del producto y, finalmente, maduración. Cada fase requiere condiciones específicas de agua, nutrición y protección fitosanitaria, además del seguimiento permanente del productor.





Dependiendo de la zona donde se produzca, factores como la temperatura, radiación solar, altitud, disponibilidad de agua, fertilidad del suelo, genética del cultivo y presencia de plagas, enfermedades o malezas pueden acelerar o retrasar el desarrollo. Por eso, el campo no se detiene. El monitoreo es constante y cada decisión cuenta. Los agricultores llegan a realizar varias evaluaciones por semana para observar el crecimiento de las plantas, el estado de las raíces, hojas y tallos, la disponibilidad de agua y la presencia de plagas, enfermedades o malezas que puedan comprometer la producción.





Detrás de cada cosecha exitosa hay una combinación de conocimiento técnico, experiencia acumulada y una profunda conexión con la tierra. Un trabajo que pocas veces es visible para quienes reciben el producto terminado.





Detrás de cada cosecha hay mucho más que alimento: hay visión, innovación, inversión y el compromiso de quienes asumen la responsabilidad de alimentar al mundo. La agricultura es una de las actividades más valiosas para la sociedad, porque sostiene la seguridad alimentaria, impulsa el desarrollo de las comunidades y genera bienestar para las futuras generaciones.





En BASF trabajamos junto a los productores ecuatorianos y conocemos de cerca la dedicación, resiliencia y pasión que requiere transformar el esfuerzo del campo en alimentos para millones de personas. En el Día Mundial de la Agricultura, reconocemos y agradecemos a quienes hacen posible esta misión cada día”, señala Stephanie Valquinta, gerente de BASF Soluciones para la Agricultura Ecuador.





La voz de quienes cultivan el alimento de los ecuatorianos





Para comprender la dimensión real de este esfuerzo, basta escuchar a quienes viven la agricultura todos los días. Cada siembra representa una apuesta al clima, al mercado y al futuro de las familias que dependen del campo.





Israel Muñoz, productor maicero de Quinindé, Esmeraldas, lleva 20 años dedicado a la agricultura y resume su relación con esta actividad en tres conceptos: pasión, sacrificio e innovación.





"Después del esfuerzo que realizamos desde que preparamos el suelo y sembramos, llegar a la cosecha es una de las mejores experiencias. Saber que contamos con una buena sanidad en el cultivo y un buen rendimiento es lo que nos permite continuar en este negocio. Cada producto que llega a la mesa representa un esfuerzo grande del agricultor, que implica no solamente madrugar y trabajar en campo, sino también inversión y sacrificio", afirma Muñoz.





El productor explica que eligió dedicarse al maíz por tratarse de un cultivo que le permite obtener resultados en un ciclo relativamente corto. Además, destaca que desde hace aproximadamente 20 años trabaja con el portafolio de BASF, con el que asegura obtener buenos resultados en el desarrollo de sus cultivos.





Saber cuándo cosechar: una decisión que define la calidad del alimento





Determinar el momento adecuado de cosecha requiere conocimiento de cada cultivo. Factores como la madurez, humedad, tamaño, color o calibre permiten definir cuándo el alimento está listo y asegurar su calidad, rendimiento y conservación.





Cada alimento es el resultado de decisiones, experiencia y esfuerzo desde la preparación del suelo hasta la cosecha. En el Día Mundial de la Agricultura, BASF Soluciones para la Agricultura reconoce a los productores ecuatorianos y a quienes trabajan cada día para alimentar al país.





Por amor a la agricultura, el trabajo más valioso de la Tierra.