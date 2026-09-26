







El pasado 18 de agosto, DP World en Ecuador y The Social Project firmaron una alianza con Fundación Holcim Ecuador y Geocycle Ecuador (gestora ambiental perteneciente al Grupo Holcim) a fin de maximizar el programa “Comunidad Que Transforma”, el cual promueve un modelo de economía circular en las comunas de la Isla Puná, mediante la capacitación, sensibilización y la gestión responsable de residuos.





Desde la implementación de este programa en el 2025, más de 3.000 residentes de las comunas Cauchiche, Bellavista, Estero de Boca y Subida Alta (en Isla Puná) han sido capacitados y han participado en limpiezas de sus playas, permitiendo la recolección de más de 20.000 kilogramos de residuos. Al entregar estos residuos para su reciclaje, los participantes han accedido a más de 4.000 productos, entre víveres y materiales de segunda vida.





Este modelo es conocido como Eco-Trueque y es un caso de éxito de cómo la gestión responsable de residuos puede transformarse en oportunidades y construir comunidades más resilientes.





Desde entonces, el programa ha seguido creciendo. Recientemente, la empresa inauguró un Laboratorio de Innovación Social en la Escuela Fiscal John F. Kennedy, ubicada en la comuna Cauchiche, con la finalidad de transformar los plásticos reciclados en útiles escolares, involucrando a estudiantes, docentes y familias en un aprendizaje práctico sobre reciclaje y economía circular.





Ahora, con la adhesión de Geocycle Ecuador y Fundación Holcim Ecuador, la Isla Puná inicia una nueva etapa de trabajo orientada al cuidado ambiental y la gestión circular.





Por un lado, Geocycle Ecuador tendrá un papel fundamental en la gestión de residuos que, por su estado o características, no pueden ser reciclados. Estos materiales tendrán una segunda oportunidad mediante su coprocesamiento, recuperando su contenido energético e incorporándose al proceso de producción de cemento de Holcim Ecuador.





Por su parte, Fundación Holcim Ecuador se sumará a las acciones de sensibilización y educación ambiental del programa, aportando a la gestión de hasta 10 toneladas anuales de residuos no reciclables no peligrosos.





Con este esfuerzo del sector privado, se busca convertir la gestión de residuos en una oportunidad para generar valor ambiental y social, articulando economía circular, participación comunitaria y acciones concretas para contribuir a un entorno más sostenible en la Isla Puná.