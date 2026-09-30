







¿Qué pueden tener en común un boxeador frente a un saco de entrenamiento y un gamer frente a una pantalla? Más de lo que parece.





Ambos practican. Ambos desarrollan estrategias. Ambos aprenden de sus derrotas. Y ambos saben que mejorar significa volver a intentarlo.





Esa conexión inspira Choice of Fighters, la primera colaboración oficial entre Everlast y Street Fighter™ desarrollada para Latinoamérica.





La colección une el rendimiento y la ingeniería deportiva de Everlast con el universo visual de Street Fighter™, llevando personajes emblemáticos de la franquicia a una línea que incluye equipamiento para boxeo y MMA, apparel y accesorios.





Una colaboración que va más allá del producto





El encuentro entre ambas marcas parte de una mentalidad compartida: disciplina, perseverancia, competencia y la determinación de nunca rendirse.





Pero para Everlast representa también una oportunidad de evolución.





Choice of Fighters lleva el ADN de la marca más allá del ring y lo conecta con una audiencia joven y digital, entrando en conversaciones donde hoy convergen deporte, gaming, entretenimiento y cultura.





“Everlast y Street Fighter™ han inspirado durante generaciones a personas de mundos distintos, compartiendo siempre la misma visión de lo que significa ser un luchador. Choice of Fighters celebra esa conexión y reconoce a una comunidad que ha encontrado inspiración en ambas marcas durante décadas”, afirma Daniela Naime, Regional Marketing Manager de Everlast Latinoamérica.





La colección incluye guantes de boxeo, guantes de MMA, vendas, sacos de entrenamiento, ropa deportiva, hoodies, bolsos, gorras y accesorios inspirados en Street Fighter™.





Choice of Fighters estará disponible a partir del 25 de septiembre de 2026 en Everlast Concept Stores, distribuidores autorizados y canales oficiales de comercio electrónico de Latinoamérica. La disponibilidad específica podrá variar según el país.





Dos leyendas. Una misma mentalidad. Una nueva generación de fighters.





La experiencia comienza aquí





Como parte del lanzamiento, Everlast presenta una experiencia digital interactiva exclusiva donde los fanáticos podrán explorar la colaboración de una manera única antes de descubrir la colección.