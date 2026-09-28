







La elección de un producto de belleza ya no depende únicamente del resultado que promete. Ingredientes, origen, bienestar animal, formatos y prácticas de las marcas empiezan a formar parte de la decisión de compra de consumidores que buscan entender mejor qué incorporan a sus rutinas de cuidado.





Este cambio abre espacio a una idea de belleza más consciente, en la que eficacia y bienestar dejan de verse como conceptos separados. Desde esta perspectiva, arcamia orienta su propuesta hacia un cuidado integral, con productos dermocosméticos, alternativas asociadas a ingredientes de origen natural, asesoría especializada y tendencias internacionales que responden a distintas necesidades.





Las nuevas generaciones tienen un papel importante en esta transformación. NielsenIQ (NIQ)[1] identifica a la Generación Z como particularmente sensible a aspectos como el bienestar animal y la responsabilidad ambiental. Entre sus preferencias aparecen los productos cruelty-free, propuestas de belleza clean e ingredientes de origen natural, junto con marcas que comuniquen de forma clara sus prácticas y atributos.





La preocupación por los ingredientes también vuelve a cobrar fuerza. McKinsey[2] señala que, después de varios años en los que la eficacia dominó las decisiones de compra, los ingredientes naturales y orgánicos vuelven a ganar interés. El consumidor continúa esperando resultados, pero presta mayor atención a qué contiene un producto y qué coloca sobre su piel.





Del resultado estético a una elección más consciente





Para arcamia, esta evolución implica mirar el cuidado personal más allá de la apariencia. La compañía cuenta con más de 40 productos asociados a ingredientes de origen natural y alternativas que incorporan formatos distintos a los tradicionales.





Entre ellas se encuentran los shampoos sólidos de Paliwa Neem, desarrollados bajo una propuesta sin envase plástico y cruelty-free, con una duración estimada de 70 a 80 lavadas por unidad, de acuerdo con información de la marca.





Este tipo de propuestas refleja algunos de los criterios que empiezan a entrar en la conversación sobre belleza: qué ingredientes se utilizan, cuánto dura un producto, qué materiales requiere y de qué manera puede incorporarse a una rutina cotidiana de bienestar.





Sin embargo, una elección consciente tampoco significa asumir que lo natural es automáticamente mejor. Para arcamia, el punto de partida debe ser identificar las necesidades de cada persona y escoger productos adecuados para su piel, cabello o rutina, con información suficiente sobre sus características y uso.





K-Beauty: del fenómeno internacional a las rutinas de cuidado





Dentro de esta nueva relación con la belleza también aparece el K-Beauty. Su vínculo con esta tendencia no significa que toda la cosmética coreana sea natural, vegana o cruelty-free. Su aporte está, principalmente, en una filosofía que pone atención en la hidratación, la protección de la barrera cutánea, la constancia y la selección de productos según las necesidades de la piel.





Su presencia también crece en Ecuador. Las importaciones ecuatorianas de preparaciones de belleza, maquillaje y cuidado de la piel procedentes de Corea del Sur pasaron de USD 970.580 en 2020 a USD 2,78 millones en 2024, un aumento cercano al 187 % en cuatro años, de acuerdo con datos de World Integrated Trade Solution (WITS) y UN Comtrade.





arcamia incorpora esta tendencia mediante firmas coreanas como Mixsoon, Skin1004, Rawquest, Cosheal, Kundal Derma y Dr. Melaxin, con productos dirigidos a distintas necesidades de cuidado de la piel.





Más que responder a una moda específica, la propuesta de arcamia busca acompañar un cambio en la forma de consumir belleza: personas que quieren resultados, pero también información, alternativas alineadas con sus preferencias y productos que puedan integrarse de manera coherente a su bienestar cotidiano.





En el Día Mundial de la Belleza, esa transformación plantea una conversación distinta: la belleza deja de concentrarse únicamente en cómo verse y empieza a incluir cómo cuidarse y cómo elegir.