







A través de la incorporación de una van eléctrica a su operación de instalación de internet en Quito, como parte del proyecto E-Moviliza, Puntonet registró una huella de carbono cinco veces menor frente a la que se habría generado cubriendo la misma ruta y volumen operativo con su flota convencional de combustión. El pilotaje se desarrolló entre el 4 de mayo y el 30 de junio de 2026 y permitió evaluar, en condiciones reales de logística de última milla, la viabilidad técnica, financiera y ambiental de la movilidad eléctrica.





E-Moviliza es un proyecto de movilidad sostenible cofinanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) e implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Su ejecución está a cargo de la Iniciativa de Movilidad Eléctrica Urbana (UEMI), en beneficio del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) y en articulación con los ministerios de Energía y Minas y de Transporte y Obras Públicas.





E-Moviliza surgió del compromiso de Quito de convertir su Centro Histórico en una Zona de Cero Emisiones para 2030, en línea con las declaraciones de Calles Verdes y Saludables y Ciudades con Aire Limpio. Para impulsar la movilidad eléctrica baja en carbono en Ecuador, la iniciativa combina acciones institucionales, regulatorias y ambientales con un piloto en el sector privado, que contempla al menos cuatro camionetas eléctricas y seis vehículos eléctricos ligeros monitoreados durante 12 meses para respaldar decisiones públicas y privadas.





Para su participación, Puntonet incorporó temporalmente a su flota una van eléctrica GEELY, modelo Farizon V6, sometiéndose a las mismas exigencias operativas de sus vehículos convencionales de última milla. Durante los dos meses de pilotaje, el vehículo recorrió un total de 1.968,8 kilómetros y acumuló 77,44 horas de operación, a una velocidad promedio de 22 km/h, con un consumo promedio de 18,59 kWh por viaje (44% de la batería). Como resultado, se evitaron 3.594,18 kg de CO₂-eq (3,59 toneladas), equivalentes a las emisiones de un vehículo particular de combustión.





El consumo energético promedio por entrega fue de 8,03 kWh y la huella de carbono de la operación se ubicó en 67,98 kg CO₂-eq, cinco veces menor a la que se habría generado cubriendo la misma ruta y volumen operativo con la flota convencional de combustión (342 kg CO₂-eq).





"Decidimos sumarnos a este piloto como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la innovación. Ser parte del proyecto nos permitió explorar la electromovilidad como alternativa en nuestra operación y nos ayudó a entender cómo esta puede integrarse a nuestros procesos logísticos para reducir la huella de carbono y fortalecer nuestro rol como actor corporativo comprometido con la transición energética del país, sin comprometer la productividad y eficiencia de nuestro servicio", señaló Cristina Vela, Jefe de Sostenibilidad de Puntonet.





Para la empresa, el piloto generó evidencia concreta de que la electromovilidad puede sostener una operación logística real sin sacrificar continuidad ni eficiencia. Estos resultados también aportan información técnica que puede orientar a otras empresas con operaciones de logística de última milla y a los formuladores de política pública en la definición de incentivos y regulaciones para acelerar la adopción de vehículos eléctricos en el país. Además, los colaboradores de Puntonet fueron capacitados en la conducción y manejo de un vehículo eléctrico.





A partir de estos resultados, Puntonet evaluará gradualmente la incorporación de vehículos eléctricos a su operación logística y explorará nuevas alianzas público-privadas orientadas a reducir la huella de carbono de sus operaciones de última milla.