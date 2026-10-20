

En medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, dedicar tiempo se vuelve cada vez más importante. Hoy, el autocuidado va más allá de la apariencia: es una forma de elegirse, sentirse bien y proyectar seguridad. Porque cuidarse también significa reconocer el propio valor y conectar con la mejor versión de una misma. En medio del ritmo acelerado de la vida cotidiana, dedicar tiempo se vuelve cada vez más importante. Hoy, el autocuidado va más allá de la apariencia: es una forma de elegirse, sentirse bien y proyectar seguridad. Porque cuidarse también significa reconocer el propio valor y conectar con la mejor versión de una misma.







Desde esta mirada, DUET, marca de cuidado personal de La Fabril, presenta su nuevo propósito: “Encender el Glow que proyecta la mejor versión de cada mujer”. Con esta visión, el glow va más allá de lo externo y se convierte en una expresión de seguridad, autenticidad y bienestar; una luz propia que se refleja en la forma en que cada mujer se siente y vive su día a día. Desde esta mirada, DUET, marca de cuidado personal de La Fabril, presenta su nuevo propósito: “Encender el Glow que proyecta la mejor versión de cada mujer”. Con esta visión, el glow va más allá de lo externo y se convierte en una expresión de seguridad, autenticidad y bienestar; una luz propia que se refleja en la forma en que cada mujer se siente y vive su día a día.





“El glow nace de esos pequeños momentos en los que una mujer decide escucharse, cuidarse y darse un espacio para ella. Con este propósito buscamos acompañarla desde una mirada más integral del cuidado, entendiendo que sentirse bien también es parte de proyectar quién eres”. menciona Alexandra Bonilla, jefa de marca de DUET.





El autocuidado puede encontrarse en distintos momentos del día: en una rutina de skincare, en una pausa para respirar, en el movimiento, en el descanso o simplemente en regalarse unos minutos para hacer algo que se disfruta. No existe una única forma de cuidarse; cada mujer encuentra sus propios rituales y espacios para sentirse bien.





De izquierda a derecha: Adriana Pancho, coordinadora de marca de Duet. Alexandra Bonilla, jefa de marca de Duet. Mabel Restrepo, especialista de medios & digital Personal Care de La Fabril.

Desde esta nueva mirada, DUET invita a reconocer aquellos hábitos y momentos cotidianos que pueden convertirse en espacios de bienestar: Desde esta nueva mirada, DUET invita a reconocer aquellos hábitos y momentos cotidianos que pueden convertirse en espacios de bienestar:





Tomar duchas conscientes: dedicar unos minutos al iniciar nuestro día para convertir la higiene corporal en un ritual de reconexión personal. Practicar respiración profunda: implementar técnicas de relajación consciente regula el ritmo cardíaco y reduce la tensión física que nos prepara para las exigencias diarias. Cuidar e hidratar nuestra piel: una rutina eficaz se apoya en fórmulas funcionales de doble acción. Los jabones de tocador Humectación Profunda, Micelar y Nutriente de DUET combinan limpieza y cuidado para mantener la textura y suavidad de la piel en el uso diario. Reconocer nuestros pequeños avances: reconocer las pequeñas victorias, nos mantiene motivados para continuar construyendo nuestros objetivos.





Esta filosofía cobró vida en DUET DAY, una experiencia creada para compartir una mañana de movimiento, bienestar y autocuidado. El encuentro reunió diferentes actividades pensadas para que las participantes desconecten de la rutina, exploren nuevas formas de bienestar y disfruten de un espacio dedicado a ellas.





La propuesta busca poner en valor el autocuidado desde una perspectiva cercana, donde el movimiento, la conexión y el disfrute también forman parte de sentirse bien. De esta manera, la experiencia refleja la visión de la marca de acompañar a las mujeres en esos momentos que les permiten hacer una pausa y disfrutar de su mejor versión.