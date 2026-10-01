







Las plagas que atacan la raíz afectan la calidad del fruto. El agua no siempre se aprovecha bien. Los residuos orgánicos se gestionan de forma ineficiente, el plástico se acumula en las fincas y la trazabilidad es limitada. Son los problemas que los productores de pitahaya de Palora llevaron a la Rueda de Negocios del 25 y 26 de septiembre, donde se reunieron con empresas de tecnología, investigadores, academia y banca pública.





"Cuando actores públicos, privados, financieros y académicos trabajan a partir de las necesidades del territorio, se impulsa la adopción de tecnologías verdes en cultivos emergentes como la pitahaya. Apostamos por una intensificación sostenible que mejore los ingresos, reduzca costos y use eficientemente los recursos naturales", señaló Karina Barrera, coordinadora del proyecto WIPO GREEN en Ecuador.





Participaron más de 70 personas. Productores y empresas establecieron 28 conexiones directas, firmaron 6 cartas de intención y acordaron 2 pilotos en campo con soluciones de base mineral contra los nemátodos, una de las plagas que más afecta al cultivo.





¿Qué se ofreció para cada problema?





•Plagas y enfermedades: los investigadores del INIAP presentaron portainjertos de pitahaya amarilla y roja, una tecnología de bajo costo que fortalece la raíz y hace a la planta más resistente. También se mostraron bioinsumos biológicos y bio-minerales para nutrir y proteger el cultivo.

•Agua: invernaderos para crear microclimas y manejar mejor el recurso hídrico, y energía solar para riego.

•Residuos orgánicos e inorgánicos: valorización de residuos agrícolas y biodigestores. Además, secadores solares que permiten dar valor a la fruta que hoy no llega al mercado fresco.

•Trazabilidad: aplicaciones digitales para seguir el recorrido de la fruta y una herramienta de inteligencia artificial que clasifica su madurez.

•Financiamiento: BanEcuador presentó créditos verdes para que los productores puedan adoptar estas soluciones.





"La investigación tiene que responder a las necesidades del productor. Estos espacios nos permiten construir sinergias entre el sector público y los productores para transferir y escalar tecnologías que generen impacto real en el territorio", señaló Duther López, investigador del INIAP.





Los participantes pidieron acceso a tecnología, capacitación, investigación, mercados, alianzas y financiamiento, y encontraron respuesta en la oferta presentada. Jairo Tipán, de APPYCAMPS, destacó que las alianzas generadas "van a potenciar toda la cadena de valor de la pitahaya".





Lo que viene





El siguiente paso será consolidar el primer portafolio de tecnologías verdes de Ecuador. Así, Palora, cuna de la pitahaya amazónica ecuatoriana, avanza hacia un sistema de innovación verde que puede replicarse en otras cadenas de la región.





El encuentro se realizó en el marco de WIPO GREEN Acelerador de Tecnologías Verdes para la Agricultura, implementado por la alianza entre Planet Alliance Foundation (PAF), secretariado de T´inki Centro del Pensamiento del Futuro, y Ecuambiente Consulting Group. Contó con el apoyo del GAD Municipal de Palora y de las asociaciones APPYCAMPS y ASOPALORA.