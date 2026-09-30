







En el marco del Día del Perro Adoptado, Mundo Mágico de la Mascota destaca los resultados de sus jornadas de adopción, que en lo que va del 2026, han permitido que 219 mascotas a nivel nacional encuentren un hogar, reafirmando el compromiso de la empresa con la tenencia responsable.





Cada mes, la compañía genera espacios en distintos puntos del país, en colaboración con fundaciones y grupos de protección animal, para ayudar a mascotas en situación de vulnerabilidad a encontrar una familia. La información sobre fechas, horarios y lugares de estas jornadas se publica oportunamente en sus redes sociales y página web.





Como parte del proceso para garantizar una adopción efectiva, los interesados deben acercarse completar un formulario, presentar su cédula y realizar una breve entrevista. Una vez concretada la adopción, se les entrega un kit de iniciación que sirve como apoyo los primeros días de convivencia con su mascota.





“Cada adopción representa una nueva historia para una mascota y también una responsabilidad para la familia que decide abrirle las puertas de su hogar. Desde Mundo Mágico de la Mascota queremos seguir propiciando encuentros que impulsen decisiones conscientes y contribuyan al bienestar de los animales”, señala Andrea Aguirre, Gerente Comercial de Mundo Mágico de la Mascota.





De cara al último trimestre del 2026, Mundo Mágico de la Mascota continuará sumando esfuerzos para superar el número de adopciones efectivas logradas en 2025, año en el que 347 mascotas fueron acogidas en el contexto de sus jornadas