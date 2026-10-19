Automundo
Grupo Mavesa irrumpe en Automundo 2026 con MHERO II, el suv híbrido enchufable de Dongfeng diseñado para dominar todos los terrenos
Grupo Mavesa marcó un hito en Automundo 2026, en Quito, con el lanzamiento de MHERO II, el SUV híbrido enchufable de Dongfeng que reúne potencia, autonomía y capacidad todoterreno. El modelo refuerza la apuesta de la compañía, por una oferta de movilidad cada vez más amplia, desde vehículos comerciales y pesados hasta eléctricos, híbridos y de pasajeros.
“Más de nueve décadas nos enseñaron que una marca se gana con presencia y servicio. Con Dongfeng hemos crecido junto a nuestros clientes en todo el país, y el MHERO II es la muestra de hacia dónde vamos, más tecnología, más autonomía y la confianza de siempre.” Manuel Intriago, Gerente de Vehiculos Livianos.
Una alianza que crece desde 2021 Desde que inició su relación con Dongfeng en 2021, Grupo Mavesa consolidó a la marca entre las cinco con más ventas de camiones del país según la AEADE, con más de 500 unidades anuales.
En 2024 fue reconocida como Mejor Distribuidor para Latinoamérica en la Convención Mundial de Importadores de Dongfeng, en China. En marzo de 2025 inauguró en Guayaquil la sede de Dongfeng en Ecuador, que funciona además como Centro de Capacitación Latam y ha formado técnicos de siete países de la región. Potencia, autonomía y tecnología MHERO es la marca de vehículos todoterreno de lujo de Dongfeng Motor Corporation, que hereda el ADN de los vehículos militares Mengshi y resume su filosofía en el lema “Sin miedo, Conquistar”.
MHERO integra doble motor y una batería de 31,7 kWh. Entrega 677 hp y 848 Nm, acelera de 0 a 100 km/h en 5,2 segundos y alcanza 1.300 km de autonomía combinada (CLTC), con carga rápida del 30 % al 80 % en 15 a 20 minutos. Con 222 mm de altura libre, 900 mm de vadeo, modos de terreno y tracción integral inteligente, está preparado para cualquier camino. Su cabina suma pantalla de 15,6", seis airbags y asistencias de conducción nivel L2.
Ficha rápida – MHERO II
● Propulsión: PHEV, doble motor, tracción integral inteligente (AWD)
● Potencia y torque: 677 hp (505 kW) y 848 Nm
● Aceleración 0–100 km/h: 5,2 s
● Autonomía combinada: 1.300 km (CLTC) y 1.113 km (WLTC)
● Batería: LFP de 31,7 kWh; carga rápida 30–80 % en 15–20 min
● Dimensiones: 5.100 × 1.998 × 1.899 mm; distancia entre ejes de 3.005 mm
● Capacidad: 5 asientos; maletero de 828 a 2.112 L
● Todoterreno: 222 mm de altura libre, 900 mm de vadeo, ángulos de entrada y salida de 30°