

Renault presentó en Renault presentó en Automundo 2026 al nuevo Renault Filante en su versión Esprit Alpine, el modelo que encabeza la nueva línea deportiva de la marca en el país. Con silueta de SUV coupé, 4.915 mm de longitud y la propuesta tecnológica más completa de la marca, Filante llega como el principal embajador de una firma que reúne deportividad, elegancia e innovación.





“Más de 125 años de historia nos han convertido en la marca francesa más exitosa del mundo, y nos han mostrado algo, Renault nunca se queda quieto. Hoy no venimos a lanzar un carro más, sino a presentar una nueva línea con una firma muy especial: Esprit Alpine”, afirmó Andrés Cordero, Director de Marca Renault.





De izquierda a derecha: Enrique Pagola, presidente corporativo de AYASA; Juan David Paz, gerente comercial Renault Ecuador; Andrés Cordero, director de marca Renault Ecuador y Pablo Ubidia, director retail de AYASA.

Esprit Alpine: la gama más equipada de Renault





Detrás de la firma Esprit Alpine está Alpine, la marca deportiva francesa fundada en 1955 que hoy compite en la Fórmula 1. De la pista toma su filosofía, cada detalle marca la diferencia. Por eso, la “A” en un vehículo Renault identifica a la gama más equipada de la marca, con acabados deportivos, detalles exclusivos y una identidad inconfundible.





En Ecuador, Arkana y Koleos ya forman parte de esta familia. Filante llega a liderarla como su principal embajador y como el vehículo más lujoso que Renault ha lanzado hasta el momento. “Cada vez que vean una A en uno de nuestros vehículos, sepan que están frente a la gama más equipada de Renault”, agregó Cordero.





Su nombre también es herencia de competición. Filante rinde homenaje al legendario Renault Étoile Filante de 1956 —“estrella fugaz” en francés—, el prototipo con el que la marca escribió una página en la historia de los récords de velocidad. Por eso, su logotipo cierra con una estrella.





Diseño coupé, alma híbrida y una cabina para vivirla





Filante proyecta una presencia imponente desde el primer vistazo. Su silueta de SUV coupé, de líneas aerodinámicas y vanguardistas, se combina con más de 4,9 metros de longitud que garantizan el espacio y el confort que se esperan de un SUV de esta categoría. Los asientos contorneados y los acabados Esprit Alpine completan su carácter deportivo.





Bajo el capó, su sistema E-Tech Full Hybrid autorrecargable de última generación entrega 250 HP de potencia combinada, para una aceleración inmediata en carretera sin necesidad de enchufarlo.





La experiencia continúa en el interior. Tres pantallas OpenR crean un entorno digital inmersivo que incluye una consola de juegos a bordo, una propuesta irreverente que convierte cada parada en un momento de entretenimiento. El techo panorámico amplía la sensación de espacio y el sistema de sonido Bose® de 10 bocinas transforma la cabina en un verdadero espacio de disfrute.





Para acompañar cada recorrido, Filante incorpora 31 asistencias avanzadas a la conducción (ADAS).





“Filante lleva el espíritu de la alta competición a una propuesta más exclusiva, donde el toque deportivo de Alpine se encuentra con la innovación de Renault. Pero hay experiencias que no se pueden contar, solo vivir”, señaló Juan David Paz, Gerente Comercial de Renault, durante la presentación del modelo.





Disponibilidad y respaldo





El nuevo Renault Filante E-Tech Full Hybrid Esprit Alpine ya está disponible en la red de concesionarios Renault de AYASA a un precio de $44.990, con una garantía de 5 años o 150.000 km. Cada unidad cuenta con el respaldo de una marca con más de 27 años de trayectoria en Ecuador junto a AYASA, con repuestos y una red de posventa a nivel nacional.