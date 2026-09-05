

La moda urbana sumó un nuevo espacio en Guayaquil con la apertura de la nueva Pop-Up Store de adidas Originals en Mall del Sol. Este espacio, de aproximadamente 200 m2, enriquece la presencia de la marca en la ciudad y acerca a los consumidores un concepto enfocado en tendencias, diseño y cultura urbana. Con esta apertura, adidas Originals alcanza cuatro tiendas en Ecuador, distribuidas en las principales ciudades del país: una en Quito, dos en Guayaquil y una en Cuenca. La moda urbana sumó un nuevo espacio en Guayaquil con la apertura de la nueva Pop-Up Store de adidas Originals en Mall del Sol. Este espacio, de aproximadamente 200 m2, enriquece la presencia de la marca en la ciudad y acerca a los consumidores un concepto enfocado en tendencias, diseño y cultura urbana. Con esta apertura, adidas Originals alcanza cuatro tiendas en Ecuador, distribuidas en las principales ciudades del país: una en Quito, dos en Guayaquil y una en Cuenca.





La incorporación de este nuevo espacio fortalece la presencia de la marca en el puerto principal, una plaza estratégica por la fuerte conexión que mantiene con consumidores interesados en las últimas novedades de estilo.





“Guayaquil siempre ha sido una plaza en la que conectamos de gran manera con el público que busca el producto, la tecnología y los beneficios que adidas ofrece. La apertura de esta pop-up en Mall del Sol nos permite potenciar esa relación con un segmento urbano que busca estar a la vanguardia”, destacó Eduardo Martínez, Gerente de Marketing de Medeport, distribuidor oficial de adidas en Ecuador.





La tienda presenta una alternativa diferenciada a través de su selección de productos, con especial protagonismo de colaboraciones especiales y diseños únicos. De esta manera, el espacio busca responder a los usuarios que encuentran en la indumentaria una forma de expresión personal, mientras conecta con el espíritu característico de Originals.





El hito de apertura estuvo acompañado por una experiencia que integró moda, arte y comunidad, trasladando la esencia de Originals a este nuevo espacio. Esta propuesta refuerza el interés de la marca por generar experiencias que vayan más allá de la compra y conecten con los consumidores desde sus diferentes formas de expresión.





“Así como lo hemos hecho en otras ciudades de Ecuador, buscamos que la gente pueda ser parte de la experiencia que ofrecemos en nuestros locales. En Guayaquil reforzamos aún más nuestra presencia para estar cada vez más cerca de nuestra comunidad”, añadió Eduardo Martínez.





La expansión de la marca continuará con la reapertura de la tienda adidas Performance en Mall El Jardín, en Quito. Esta renovación se suma a las iniciativas que la marca desarrolla en el país para actualizar sus espacios y ofrecer experiencias alineadas con las necesidades y estilos de vida de sus consumidores.





De esta manera, el nuevo espacio en Guayaquil y la renovación de sus tiendas en la capital forman parte del plan de evolución de adidas en Ecuador. La marca reafirma así su compromiso por desarrollar iniciativas y experiencias que fortalezcan su conexión con la comunidad y acompañen los diferentes estilos de vida de sus consumidores.