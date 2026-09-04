

El regreso a clases vuelve a cambiar la dinámica cotidiana de Quito: horarios, recorridos y desplazamientos de miles de familias se reorganizan con el retorno a las aulas. Para el año lectivo 2026-2027, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura estableció el inicio escalonado de clases durante la primera semana de septiembre, marcando nuevamente un periodo de mayor movimiento en la ciudad vinculado a las actividades escolares. El regreso a clases vuelve a cambiar la dinámica cotidiana de Quito: horarios, recorridos y desplazamientos de miles de familias se reorganizan con el retorno a las aulas. Para el año lectivo 2026-2027, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura estableció el inicio escalonado de clases durante la primera semana de septiembre, marcando nuevamente un periodo de mayor movimiento en la ciudad vinculado a las actividades escolares.





Como referencia, durante el inicio del año lectivo de 2025, el regreso a clases involucró a más de medio millón de estudiantes de 1.555 instituciones educativas de Quito, de acuerdo con cifras reportadas por autoridades locales. Durante la primera semana del regreso a clases de 2025, DiDi registró un incremento del 7,3 % en las solicitudes de viajes completados a través de la app frente a la semana anterior. La mayor variación se registró entre las 06:00 a.m. y las 06:59 a.m., franja en la que las solicitudes de viajes completados aumentaron un 24,6 %, de acuerdo con datos de la aplicación. Estos resultados muestran cómo cambia la dinámica de movilidad de la ciudad durante el periodo de regreso a clases.





Ante este panorama, DiDi ofrece distintas alternativas que permiten a los usuarios elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades para conectarse. Entre ellas:





DiDi Express: una de las principales opciones tecnológicas de la aplicación, pensada para intermediar solicitudes de viaje para los desplazamientos cotidianos de quienes buscan una experiencia de movilidad cómoda y práctica. Además, la app pone a disposición de los usuarios pasajeros promociones durante horas de alta demanda.





DiDi Pon Tu Precio: opción tecnológica que permite al usuario pasajero proponer el valor de la solicitud de viaje, y al usuario conductor aceptarlo, rechazarlo o contraofertar. Esta dinámica permite negociar el valor de la solicitud de acuerdo con las necesidades de cada momento, ya sea proponiendo un valor mayor para incentivar una respuesta más rápida o uno menor para buscar un mayor ahorro. Actualmente, cerca del 45 % de las solicitudes de viaje completadas a través de la app en Quito utilizan DiDi Pon Tu Precio, reflejando la relevancia que esta alternativa ha adquirido entre los usuarios.





“El regreso a clases representa un momento en el que las familias deben reorganizar sus rutinas y sus formas de conectarse para movilizarse. Desde DiDi buscamos acompañar esta dinámica poniendo a disposición de los usuarios soluciones tecnológicas con impacto movilidad y funciones que contribuyan a una experiencia con mayor confianza y tranquilidad”, señala Douglas Quesada, Gerente de Comunicaciones para DiDi en Ecuador.





La experiencia de movilidad también está acompañada por herramientas de seguridad. Actualmente, el 99,99 % de las solicitudes de viaje intermediadas a través de DiDi en Ecuador finalizan sin incidentes de seguridad reportados. La aplicación cuenta con funciones como información de la solicitud, la posibilidad de compartir la solicitud con contactos de confianza, monitoreo en tiempo real y asistencia 24/7, entre otras.





De cara al inicio del año lectivo, la aplicación recomienda a los usuarios pasajeros revisar la información de la solicitud de viaje antes de abordarlo, verificar que los datos del vehículo coincidan con los registrados en la app y utilizar las funciones de seguridad disponibles, como parte de una experiencia de movilidad más informada.





Con el regreso escalonado a las aulas, las familias de Quito retoman una rutina que exige coordinar tiempos, actividades y desplazamientos. Por ello, contar con opciones de movilidad y herramientas de seguridad puede contribuir a organizar los recorridos durante las primeras semanas del año lectivo.