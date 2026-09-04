

Con la llegada de las vacaciones, en región Sierra, y el feriado del 10 de agosto, miles de ecuatorianos se preparan para movilizarse dentro y fuera del país. Solo en 2025, el transporte aéreo ecuatoriano movilizó más de 8 millones de pasajeros, de los cuales cerca de 4,9 millones correspondieron a vuelos internacionales y más de 3,1 millones a vuelos nacionales, según cifras de la Dirección General de Aviación Civil. Ante este escenario, la planificación y la prevención se convierten en aliados clave para disfrutar del viaje sin contratiempos. Con la llegada de las vacaciones, en región Sierra, y el feriado del 10 de agosto, miles de ecuatorianos se preparan para movilizarse dentro y fuera del país. Solo en 2025, el transporte aéreo ecuatoriano movilizó más de 8 millones de pasajeros, de los cuales cerca de 4,9 millones correspondieron a vuelos internacionales y más de 3,1 millones a vuelos nacionales, según cifras de la Dirección General de Aviación Civil. Ante este escenario, la planificación y la prevención se convierten en aliados clave para disfrutar del viaje sin contratiempos.





De acuerdo con Jhonathan Monar, Jefe Comercial de Novaecuador, durante las temporadas vacacionales suele incrementarse la contratación de seguros de asistencia en viajes entre un 20% y un 50%, impulsada por el aumento de los desplazamientos y una mayor conciencia sobre la importancia de contar con respaldo ante cualquier eventualidad.





"Cuando planificamos un viaje solemos concentrarnos en los pasajes, el hospedaje o las actividades, pero pocas veces pensamos en qué haríamos si surge una emergencia médica, un retraso del vuelo o la pérdida del equipaje. Contar con una asistencia de viajes no evita los imprevistos, pero sí permite enfrentarlos con respaldo, acompañamiento y tranquilidad", afirma Monar, Jefe Comercial de Novaecuador.





Entre los inconvenientes más frecuentes que enfrentan los viajeros se encuentran las emergencias médicas por enfermedad o accidente, la pérdida o demora del equipaje, retrasos o cancelaciones de vuelos, la pérdida de documentos y la necesidad de recibir atención en países donde se desconocen el sistema de salud o el idioma.





Frente a este escenario, Novaecuador comparte siete recomendaciones para disfrutar del viaje con mayor seguridad:Planifique con anticipación: revisar reservas, itinerarios, documentación y los requisitos de ingreso al destino antes de viajar. Una buena organización ayuda a evitar contratiempos de última hora.

No dejar la protección para el final: uno de los errores más comunes es asumir que no ocurrirá ningún imprevisto.





Elija una cobertura según sus necesidades: no todos los viajes requieren la misma protección. Es importante considerar el destino, la duración de la estadía, la edad de los viajeros y las actividades que se realizarán.





Revise qué incluye el seguro: antes de contratarlo, verifique aspectos como la cobertura médica, atención por accidentes, enfermedades preexistentes, pérdida o demora de equipaje, cancelación o interrupción del viaje y disponibilidad de asistencia las 24 horas.





Considere el destino: algunos países exigen un seguro médico internacional como requisito de ingreso o para la obtención de una visa. Incluso cuando no es obligatorio, los elevados costos de atención médica hacen altamente recomendable viajar con este tipo de protección.





Tenga siempre disponibles los canales de asistencia: guarde los números de contacto, aplicaciones móviles o plataformas digitales de la aseguradora para acceder rápidamente a orientación y apoyo en caso de una emergencia.





Busque asesoría especializada: comparar alternativas permite identificar la opción que mejor se adapte a las características de cada viaje y evitar contratar coberturas insuficientes o innecesarias.





Con una adecuada planificación y medidas preventivas, los viajeros podrán aprovechar las vacaciones y el próximo feriado con mayor tranquilidad, enfocándose en disfrutar la experiencia y dejando en manos de especialistas la atención de cualquier eventualidad que pueda surgir.