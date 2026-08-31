De izquierda a derecha: Fernando Cueva Mejía, Gerente General de Grupo DIFARE. Andres Murillo, Gerente de Pharmacy's. Wilbert Chica Trelles, Gerente Regional Biogenet. Alexa Villavicencio, Subgerente de mercadeo farmacias Grupo DIFARE. Bolivar Rodriguez, Owner Comercial Grupo DIFARE

Como parte de su estrategia para continuar innovando en la experiencia del cliente, Pharmacy’s, cadena de farmacias de DIFARE, inauguró la tercera edición de Pharmacy’s Experience en su punto de venta de Urdesa Central, Victor Emilio Estrada 614 y Av. Las Monjas, en Guayaquil. Esta iniciativa reafirma una propuesta de valor centrada en generar experiencias que trascienden la compra y que incorporan acciones relacionadas con el cuidado preventivo de la salud. Como parte de su estrategia para continuar innovando en la experiencia del cliente, Pharmacy’s, cadena de farmacias de DIFARE, inauguró la tercera edición de Pharmacy’s Experience en su punto de venta de Urdesa Central, Victor Emilio Estrada 614 y Av. Las Monjas, en Guayaquil. Esta iniciativa reafirma una propuesta de valor centrada en generar experiencias que trascienden la compra y que incorporan acciones relacionadas con el cuidado preventivo de la salud.





“La tercera edición de Pharmacy’s Experience en nuestro punto de venta de Urdesa refleja nuestro compromiso de seguir fortaleciendo la experiencia de compra. Queremos que cada visita sea también una oportunidad para acercar a nuestros clientes a acciones de prevención y cuidado, incorporando alianzas alineadas a esta visión que permitan a las personas conocer mejor su estado de salud”, destacó Andrés Murillo, gerente de Pharmacy’s.





Esta iniciativa cobra relevancia frente a la importancia de fortalecer una cultura de prevención. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP) difundidas en diciembre de 2024, el 37 % de la población ha sido diagnosticada con hígado graso, una condición que afecta con mayor frecuencia a mujeres, especialmente a aquellas mayores de 45 años.





En este contexto, uno de los principales atractivos de esta edición de Pharmacy’s Experience será la posibilidad de acceder a ecografías hepáticas, un procedimiento no invasivo que utiliza ondas de sonido para obtener imágenes del hígado y que identifica alteraciones como la presencia de grasa hepática. Como resultado: permite visualizar el tamaño y las características del órgano durante el estudio, para su posterior valoración profesional.





Como parte del lanzamiento, en este punto de venta se incorporarán beneficios exclusivos para los clientes por la compra de Kufer Q Forte, el tercero gratis en agosto y septiembre y el segundo gratis en octubre. Adicional, Triplica Millas LATAM Pass en los canjes realizados durante los primeros tres meses del proyecto.





“Esta alianza nos permite acercar una propuesta de valor que combina prevención y acceso a soluciones para el cuidado de la salud. Con Kufer Q Forte buscamos que esta experiencia contribuya a generar mayor conciencia sobre la importancia de cuidar la salud hepática y adoptar hábitos preventivos”, señaló Wilbert Chica Trelles, gerente regional de Laboratorios Biogenet.





Con esta nueva edición, Pharmacy’s continúa evolucionando hacia formatos de retail farmacéutico más relevantes, diferenciadores e interactivos, en los que la experiencia del cliente se convierte en un eje estratégico y donde la prevención ocupa un lugar cada vez más importante.