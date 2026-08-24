







Las papas fritas dejaron de ser solo un acompañamiento para convertirse en uno de los productos más elegidos por los usuarios de PedidosYa. En el marco del Día Mundial de la Papa Frita, la empresa analizó los hábitos de consumo de sus usuarios para conocer qué hay detrás de uno de los favoritos de la plataforma.





Durante el último año, los pedidos que incluyeron papas fritas registraron un crecimiento de alrededor del 30% en Ecuador respecto del período anterior, impulsados tanto por su presencia junto a los platos más populares como el ser una opción ideal para compartir.





El consumo de papas también gana espacio en los supermercados digitales. En PedidosYa Market, la venta de papas en general registra en 2026 un crecimiento superior al 70% en Quito y del 85% en Guayaquil frente a 2025, con opciones que incluyen papas naturales, congeladas y formatos tipo snack.





En los pedidos preparados, las papas fritas continúan siendo el complemento ideal de hamburguesas, pollo, milanesas o sánduches, mientras nuevas propuestas como las versiones con cheddar y panceta, las papas rústicas con cáscara y los toppings de queso o trufa ganan protagonismo. Su popularidad también quedó reflejada durante el principal torneo internacional de fútbol disputado este año, cuando se ubicaron entre los 10 platos más pedidos a través de la plataforma en Latinoamérica.





"Las papas fritas son uno de esos productos que nunca pasan de moda. Siguen siendo protagonistas en una amplia variedad de pedidos de restaurantes y, al mismo tiempo, su versatilidad también se refleja en nuestro supermercado digital. Esta diversidad muestra cómo el quick-commerce amplía las posibilidades de elección y se integra cada vez más a los hábitos cotidianos de nuestros usuarios a través de productos como papas congeladas listas para preparar y naturales, para aquellos que disfrutan de la cocina", señaló Juan Sebastián Espinosa, Head de PedidosYa Market en Ecuador.





Las ciudades más fanáticas de las papas fritas





El consumo de papas fritas también muestra un crecimiento importante fuera de las principales ciudades del país. Riobamba, Quevedo, Loja y Babahoyo registraron incrementos de más del 200% en pedidos de papas fritas, evidenciando cómo este clásico gana cada vez más espacio entre los usuarios de distintas regiones de Ecuador.





En cuanto a los momentos de consumo, el domingo fue el día de la semana con mayor cantidad de pedidos, mientras que la franja horaria de mayor demanda se concentró alrededor de las 19h00 hs, registrándose picos de consumo a lo largo del día, especialmente en horarios asociados a las principales comidas y momentos de encuentro social.