







Tras la temporada de lluvias que afectó a miles de familias en la Costa ecuatoriana, World Vision Ecuador culminó con éxito un proyecto de respuesta humanitaria que brindó asistencia a 5.973 personas de 33 comunidades ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Los Ríos y Manabí.





La iniciativa, implementada por World Vision Ecuador con el apoyo de The Coca-Cola Foundation, atendió las necesidades más urgentes de las familias afectadas por las inundaciones provocadas por la temporada de lluvias, contribuyendo a reducir los riesgos para su salud y bienestar durante la emergencia.





Como parte de la respuesta, World Vision Ecuador entregó 1.383 kits de higiene y 100 kits de agua segura a las familias. La organización también desarrolló jornadas de promoción de prácticas de higiene y prevención de enfermedades, fortaleciendo la capacidad de las comunidades para proteger su salud, especialmente la de los niños, niñas y sus familias.





Esteban Lasso, director nacional de World Vision Ecuador, destacó que la colaboración entre organizaciones humanitarias, el sector privado y las comunidades es fundamental para responder de manera efectiva ante crisis de esta naturaleza.





“Las emergencias requieren respuestas rápidas, coordinadas y construidas sobre relaciones sólidas. En World Vision Ecuador contamos con un Fondo Nacional de Emergencias que nos permite mantenernos preparados, movilizar recursos y responder dentro de las primeras 72 horas posteriores a un desastre. Con el apoyo de aliados como The Coca-Cola Foundation, pudimos brindar asistencia oportuna a miles de familias afectadas por las inundaciones, al tiempo que apoyamos su recuperación y fortalecimos su preparación frente a futuras emergencias, incluido el fenómeno de El Niño. Nuestra experiencia y presencia en todo el país nos permiten llegar incluso a las comunidades más vulnerables y de difícil acceso, contribuyendo a proteger la vida y el bienestar de los niños, niñas y sus familias”.





Carlos Pagoaga, presidente de The Coca-Cola Foundation, destacó el trabajo de World Vision Ecuador y su capacidad para llegar a las comunidades afectadas.





“En momentos de crisis, una ayuda oportuna y el respaldo de organizaciones locales de confianza pueden generar una diferencia inmediata para las familias. Valoramos los esfuerzos de World Vision Ecuador para llegar a las comunidades afectadas por las fuertes lluvias con asistencia práctica que contribuye a proteger su salud y bienestar. A través de esta iniciativa, miles de familias pudieron acceder a agua segura para el consumo, kits de higiene y actividades de sensibilización comunitaria”.





Cada temporada de lluvias representa un desafío para Mélida, de 31 años, quien vive junto a su familia en una zona baja rodeada de plantaciones de banano, donde las inundaciones son frecuentes. Durante años, el agua de pozo fue su única opción para cocinar, beber y realizar las actividades cotidianas del hogar, incluso durante la época lluviosa, cuando aumenta el riesgo de contaminación de las fuentes de agua.





A través de este proyecto, su familia recibió un filtro purificador de agua que ahora les permite preparar sus alimentos y consumir agua tratada con mayor tranquilidad.





“Ahora sabemos que contamos con una forma más segura de preparar el agua que consumimos todos los días”, comentó Mélida. Actualmente puede enviar a su hijo Jesús, de cuatro años, a la escuela con la tranquilidad de saber que dispone de agua más segura para mantenerse hidratado.





Al igual que Mélida y Jesús, cientos de hogares pudieron reducir los riesgos asociados con las enfermedades transmitidas por el agua y mejorar sus condiciones de higiene durante la emergencia, gracias al trabajo desarrollado por World Vision Ecuador junto con sus aliados.





Además de atender las necesidades más urgentes, el proyecto brindó a las familias conocimientos y herramientas prácticas para gestionar el agua de manera más segura, proteger su salud y estar mejor preparadas ante futuros periodos de lluvias intensas.





Detrás de las cifras se encuentran historias como las de Mélida y Jesús: familias que ahora pueden vivir con mayor tranquilidad. Gracias al trabajo cercano de World Vision Ecuador con las comunidades y a su Fondo Naranja de Emergencias, esta asistencia llegó a quienes más la necesitaban, demostrando que, cuando las organizaciones unen esfuerzos, pueden generar cambios significativos en la vida de las personas.