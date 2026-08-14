







En un lanzamiento virtual que contó con la participación de más de 190 personas conectadas, UNICEF presentó el Curso Virtual de Cambio Social y de Comportamiento para Prevenir la Desnutrición Crónica Infantil, dirigido a funcionarios, prestadores de servicios de salud, nutrición y educación, gobiernos locales y otros actores que trabajan con familias y comunidades en Ecuador.





El curso busca fortalecer las capacidades para diseñar, implementar y monitorear planes locales que contribuyan a la prevención y reducción de la desnutrición crónica infantil en el país. Sus cinco unidades permiten comprender qué influye en las decisiones de las familias e identificar las barreras y los factores que favorecen la adopción de prácticas saludables.





Disponible en la plataforma gratuita Ágora de UNICEF, el curso está en español y cuenta con cinco unidades interactivas con videos, simulaciones y autoevaluaciones.





La formación aborda los controles de salud durante el embarazo y la primera infancia, la lactancia materna, la alimentación complementaria, la vacunación infantil, el acceso a agua segura, la higiene y la creación de entornos protectores.





En Ecuador, el 19,3 por ciento de los niños y niñas menores de 2 años tiene desnutrición crónica infantil, según la Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil 2023-2024. Prevenirla requiere combinar servicios de calidad con acciones que acompañen a las familias y respondan a las realidades de cada territorio.





“Fortalecer las capacidades de quienes toman decisiones y trabajan junto a las familias es fundamental para convertir el conocimiento en acciones concretas. Invertir en la primera infancia es fortalecer el capital humano, reducir desigualdades y ampliar las oportunidades para el futuro del Ecuador”, señaló David Simón, Representante Adjunto de UNICEF en Ecuador.





Formación de alto nivel sobre primera infancia





Esta iniciativa se suma al primer Curso de Alto Nivel en Primera Infancia, desarrollado por UNICEF que se realizó del 14 de mayo al 4 de junio 2026. La formación estuvo dirigida a 35 participantes de la Vicepresidencia de la República y de los ministerios de Desarrollo Humano; Educación, Cultura y Deporte; Economía y Finanzas, y Salud Pública.





Durante cuatro sesiones, especialistas internacionales de UNICEF de Paraguay, Italia, Bolivia y Colombia compartieron evidencia y experiencias para aportar a la construcción del Plan Nacional de Primera Infancia de Ecuador. Los contenidos incluyeron la importancia de la intersectorialidad y la articulación de servicios dirigidos a la primera infancia, el retorno económico de invertir en los primeros años, el impacto de la violencia en el desarrollo infantil y estrategias para la prevención de la violencia, y el uso de datos, indicadores y métricas para orientar las políticas públicas





UNICEF reafirma su compromiso de acompañar al Estado ecuatoriano en la formulación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia, para que cada niño y niña tenga el mejor comienzo en la vida. La primera infancia representa una oportunidad única para influir positivamente en el presente y el futuro de los niños, de sus familias y del país.