











Cuando se habla de implantes quirúrgicos, muchas personas piensan únicamente en prótesis dentales o reemplazos de cadera. Sin embargo, la realidad es mucho más amplia, y conviene distinguir entre tres conceptos que suelen confundirse: prótesis, ortesis e implantes personalizados.





Una prótesis tradicional o convencional, como las de rodilla o cadera, es un dispositivo estandarizado, fabricado en tallas predefinidas, que sustituye una articulación desgastada para restaurar el movimiento. Una ortesis, en cambio, no reemplaza ninguna estructura: es un dispositivo externo que se coloca sobre el cuerpo para dar soporte, alinear, corregir o proteger una parte afectada, como una férula o un corsé. El implante personalizado, por su parte, se diseña a la medida exacta de la anatomía de cada paciente a partir de sus propias imágenes médicas.





Precisamente, estos implantes hechos a la medida se han convertido en una de las mayores innovaciones de la medicina moderna, con el fin de reemplazar o reconstruir una parte del cuerpo afectada por un traumatismo, una enfermedad, una malformación congénita o la extracción de un tumor. Su objetivo es devolver funcionalidad, proteger estructuras importantes y mejorar la calidad de vida del paciente.





A diferencia de los implantes convencionales, que se fabrican con medidas estándar, los implantes personalizados se diseñan específicamente para cada paciente a partir de estudios como tomografías computarizadas. Mediante software especializado e impresión 3D, es posible reproducir con exactitud la anatomía de la persona, permitiendo que el implante se adapte perfectamente al defecto óseo que necesita ser reconstruido.





Aunque muchas personas asocian esta tecnología únicamente con reconstrucciones de cráneo, hoy sus aplicaciones permiten abarcar otras estructuras óseas del cuerpo. Es posible desarrollar implantes personalizados para cráneo, mandíbula, rostro, columna, pelvis, extremidades y otras zonas que requieran una reconstrucción especializada.









Además del implante, la tecnología actual permite planificar la cirugía antes de ingresar al quirófano mediante modelos anatómicos en 3D y guías quirúrgicas personalizadas. Esto brinda al especialista una visión más precisa del procedimiento y facilita la toma de decisiones durante la intervención.





En Ecuador, este tipo de soluciones ya forman parte de la práctica médica gracias al trabajo conjunto entre médicos especialistas y empresas de tecnología médica como Bemart, que desarrollan implantes personalizados y herramientas de planificación quirúrgica para procedimientos de alta complejidad.





BEMART marca un hito para la tecnología médica en Ecuador al desarrollar y producir en el país implantes personalizados de alta complejidad y herramientas de planificación quirúrgica adaptadas a cada paciente. Este avance responde a uno de los principales desafíos del sistema de salud: la dependencia de dispositivos importados, que suele prolongar los tiempos de espera para cirugías complejas. Con fabricación nacional y trabajo directo junto a los equipos médicos, los especialistas pueden acceder con mayor rapidez a soluciones diseñadas según la anatomía de cada caso. Para los pacientes ecuatorianos, esto significa tratamientos más oportunos, mayor precisión quirúrgica y la posibilidad de acceder en el país a tecnología que antes debía gestionarse en el exterior.





Más allá de representar una innovación tecnológica, la medicina personalizada marca el rumbo del futuro de la atención en salud. Hoy, el paciente ya no debe adaptarse a una solución estándar: la tecnología permite desarrollar implantes diseñados específicamente para su anatomía y necesidades clínicas.





Este avance transforma la manera de abordar enfermedades y lesiones complejas, eleva los estándares de precisión quirúrgica y demuestra que Ecuador cuenta con la capacidad técnica y humana para incorporar soluciones médicas de alto nivel, generar innovación local y avanzar hacia una atención más moderna, oportuna y centrada en cada persona.