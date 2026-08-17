



La marca ecuatoriana de sushi apuesta por una innovadora fusión entre la tradición japonesa y los sabores característicos de Manabí que son una joya de la gastronomía ecuatoriana.

Desarrollada en colaboración con la chef Valentina Álvarez, la propuesta destaca el uso de ingredientes locales como el choclo, el maní y la longaniza, llevando la identidad gastronómica ecuatoriana a cada bocado.

KOBE Sushi & Rolls presenta "Manaba by Valentina Álvarez", un nuevo menú que rinde homenaje a la cocina ecuatoriana y la fusiona con la técnica del sushi japonés. La propuesta, desarrollada junto a la chef Valentina Álvarez, reinterpreta los sabores tradicionales de Manabí en formato de rollos, un poke, las auténticas Kobe Chips y una sopa con identidad propia.





"Manaba" plantea una fusión que busca el equilibrio entre dos culturas culinarias. La marca eligió la riqueza de la gastronomía manabita por su calidad, sus ingredientes y el orgullo que despierta en cada ecuatoriano, y la trabajó respetando la identidad de cada sabor para transformarlo en platos de alta calidad que sorprenden al consumidor.





Dentro de esa propuesta, los sabores manabitas ocupan un lugar protagónico. "Los ingredientes de Manabí destacan de manera especial en este menú porque este 2026 su gastronomía recibió el reconocimiento como Región Gastronómica del Ecuador. Quisimos honrar y celebrar ese momento con sabores tan representativos como la sal prieta, la longaniza, el camote que trascienden fronteras y son motivo de orgullo para todos los ecuatorianos. Dentro de los platos destacados tenemos una sopa inspirada en el sango de camarón y rollos con base de ceviche jipijapa y cazuela", explicó la chef Valentina Álvarez.





Los sabores del Ecuador, plato por plato





El menú convierte ingredientes emblemáticos de la cocina nacional, con el choclo, el maní y la longaniza a la cabeza, en el corazón de cada receta:

Jipijapa Roll, una reinterpretación del ceviche jipijapa, distinguido por una salsa acevichada de maní con sal prieta.

Cazuela Roll, un rollo envuelto en masa de cazuela y relleno con un mix de mariscos.

Sopa inspirada en el zango de camarón, donde el choclo, base de las sopas y zangos tradicionales, es el ingrediente principal.

Kobe Chips con longaniza y una salsa típica que evoca la tradición del horno de leña.

Poke con longaniza como proteína, acompañado de una ensalada de espinaca con zanahoria y encurtido.

La longaniza fue uno de los ingredientes elegidos para representar la tradición del horno de leña manabita y esa herencia que pasa de generación en generación.





Luis Narváez, chef ejecutivo de KOBE, menciona que "En KOBE creemos que la innovación también puede nacer de nuestras tradiciones. Con 'Manaba' rendimos homenaje a las raíces del país y demostramos que la cocina ecuatoriana puede dialogar con la técnica japonesa para crear experiencias completamente nuevas".





La colaboración con Valentina Álvarez fue clave para lograrlo. La marca buscaba una aliada que compartiera su pasión por la gastronomía y entendiera el valor de rescatar los sabores tradicionales del Ecuador. Su experiencia permitió desarrollar recetas auténticas y equilibradas, fieles a la esencia de la propuesta.





Con esta alianza, KOBE refuerza su posicionamiento como una marca innovadora, cercana a la cultura ecuatoriana y comprometida con la evolución de la gastronomía. En un momento en que los consumidores buscan nuevas experiencias y formas creativas de reencontrarse con su identidad.





"Manaba by Valentina Álvarez" estará disponible desde agosto en los locales de KOBE en Quito, Cuenca, Guayaquil y Manta, en sus restaurantes, islas y a través de los canales digitales.