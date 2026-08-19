







Con la llegada de las vacaciones escolares en la región Sierra, muchas familias aprovechan estas semanas para adelantar los trámites necesarios para el siguiente año lectivo. Matrículas, reglamentos internos, autorizaciones para actividades extracurriculares y consentimientos informados forman parte de los documentos que deben completarse antes del regreso a clases. Hoy, muchas de estas gestiones ya pueden realizarse de forma digital, permitiendo a las familias optimizar tiempo y a las instituciones educativas simplificar la administración de estos procesos.





Para Byron Añazco, gerente comercial de Eclipsoft S.A., la transformación digital está facilitando la gestión de este tipo de documentos, haciendo que procesos que antes requerían presencialidad puedan completarse de forma más ágil, segura y organizada.





"Más allá de digitalizar un documento, el objetivo es facilitar la vida de las personas. Aprovechar las vacaciones para gestionar autorizaciones, reglamentos y consentimientos mediante herramientas como la firma electrónica permite ahorrar tiempo, simplificar los trámites y brindar mayor comodidad tanto a las familias como a las instituciones educativas", señala.





A continuación, el especialista comparte algunas recomendaciones para gestionar este tipo de documentos de manera más eficiente:





1. Identificar qué documentos ya pueden gestionarse de forma digital: Cada vez son más las instituciones educativas que ofrecen procesos digitales para documentos como reglamentos internos, consentimientos informados, autorizaciones para actividades académicas o extracurriculares, fichas administrativas y otros formularios. Antes de iniciar cualquier trámite, es recomendable consultar qué procesos ya pueden completarse en línea, ya que esto permite ahorrar tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.

2. Revisar cuidadosamente la información antes de firmar: La rapidez de los procesos digitales no debe reemplazar una revisión detallada del contenido. Es importante leer con atención los reglamentos, verificar las autorizaciones solicitadas y resolver cualquier inquietud antes de emitir una firma electrónica. Al igual que ocurre con un documento físico, la firma representa la aceptación de la información contenida en el documento.

3. Garantizar la trazabilidad y el seguimiento de los documentos: Al gestionar autorizaciones, reglamentos o consentimientos de forma digital, es importante utilizar herramientas que permitan identificar al firmante, registrar el proceso de firma y dar seguimiento al estado de cada documento. Esto brinda mayor seguridad tanto a las familias como a las instituciones educativas, facilita la organización de la información y permite acceder a los documentos cuando sea necesario, reduciendo el riesgo de pérdidas o inconsistencias.





"La gestión documental ya no consiste únicamente en reemplazar el papel por un archivo digital. El verdadero valor está en contar con procesos que permitan administrar la información de forma ordenada, dar seguimiento a cada documento y facilitar su consulta cuando sea necesario", añade Añazco.





4. Anticipar la organización de los documentos: Uno de los errores más frecuentes es dejar toda la documentación para los días previos al inicio de clases. Aprovechar el periodo de vacaciones permite completar los procesos con mayor tranquilidad, corregir oportunamente cualquier información pendiente y evitar retrasos que puedan afectar el inicio del año escolar.

5. Conservar un respaldo digital de los documentos: Una ventaja de la gestión documental digital es que facilita el acceso posterior a la información. Mantener un respaldo de los reglamentos aceptados, consentimientos firmados y autorizaciones emitidas permite consultar fácilmente cualquier documento cuando la institución o la familia lo requieran, sin depender de archivos físicos que pueden deteriorarse o extraviarse.





La transformación digital está cambiando la forma en que las instituciones educativas administran su documentación y se relacionan con las familias. Aprovechar las vacaciones para completar autorizaciones, reglamentos y consentimientos mediante herramientas digitales no solo simplifica los trámites, sino que contribuye a iniciar el nuevo año lectivo con procesos más organizados, seguros y eficientes para todos los involucrados.