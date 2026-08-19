







Roche alcanzó un nuevo hito para la medicina ecuatoriana al introducir en el país la primera terapia biológica de precisión para el tratamiento de la nefritis lúpica, una enfermedad autoinmune que puede provocar daño renal irreversible y llevar a los pacientes a diálisis o trasplante. La primera administración exitosa de esta innovación, realizada a un paciente en Quito, convierte a Ecuador en uno de los primeros países de América Latina en incorporar una alternativa terapéutica capaz de modificar el curso de la enfermedad antes de que el daño renal sea irreversible.





Este avance representa un cambio de paradigma en el abordaje de la nefritis lúpica. Durante años, el tratamiento ha estado enfocado principalmente en controlar la inflamación y atender las complicaciones una vez que el daño renal ya se ha producido. Hoy, gracias a la medicina de precisión, es posible intervenir de forma más temprana para preservar la función renal, reducir el riesgo de progresión hacia insuficiencia renal terminal y ofrecer mejores perspectivas de vida a los pacientes.





La llegada de esta innovación cobra especial relevancia en un contexto en el que la enfermedad renal representa uno de los mayores desafíos para la sostenibilidad del sistema de salud ecuatoriano. Se estima que alrededor de 3.842 personas viven con nefritis lúpica en el país y, de acuerdo con estimaciones clínicas y económicas, si apenas el 20 % de estos pacientes evolucionara hacia diálisis, el costo directo para el sistema de salud superaría los USD 67 millones en cinco años. En contraste, intervenir oportunamente para evitar esa progresión podría representar un ahorro potencial superior a USD 54,5 millones, además de disminuir hospitalizaciones, trasplantes y otras intervenciones de alta complejidad.





Más allá de su impacto en el sistema sanitario, esta innovación transforma la vida de quienes conviven con la enfermedad. La nefritis lúpica afecta principalmente a personas jóvenes, muchas de ellas en plena etapa laboral y familiar. Cuando la enfermedad progresa, puede comprometer su independencia, productividad y calidad de vida, además de generar una importante carga física, emocional y económica para sus familias. Preservar la función renal significa también preservar proyectos de vida, autonomía y bienestar.





La evidencia clínica demuestra que incorporar esta terapia biológica al estándar de tratamiento permite aumentar significativamente la respuesta renal completa, reducir los brotes de la enfermedad y disminuir la exposición prolongada a corticoides, asociados a múltiples complicaciones. De esta manera, el objetivo terapéutico deja de ser únicamente controlar la enfermedad para enfocarse en modificar su evolución y proteger el órgano antes de que el daño sea irreversible.





"Durante muchos años el mayor desafío fue tratar las consecuencias de la nefritis lúpica cuando el daño renal ya estaba presente. Hoy contamos con una innovación que nos permite actuar antes, preservar la función renal y cambiar el pronóstico de la enfermedad. Este hito demuestra cómo la medicina de precisión puede transformar la vida de los pacientes y contribuir, al mismo tiempo, a la sostenibilidad del sistema de salud", señaló el Dr. Anthony Delgado, vocero científico de Roche.





Con este hito, Roche reafirma su compromiso de acercar la innovación médica a los pacientes ecuatorianos y contribuir a la evolución de un modelo de atención cada vez más preventivo, personalizado y centrado en resultados. La incorporación de esta terapia no solo fortalece el liderazgo científico del país en la región, sino que abre una nueva oportunidad para transformar el abordaje de enfermedades autoinmunes complejas mediante soluciones capaces de preservar órganos, mejorar la calidad de vida y generar un impacto positivo en la sostenibilidad del sistema de salud.