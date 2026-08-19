



En 2024, el mercado ecuatoriano de helados alcanzó USD 146,9 millones en valor retail.

Los helados de impulso concentran USD 109,6 millones, cerca de tres cuartas partes de la categoría.

El 99,7% de las ventas de helado en Ecuador se realiza a través de canales físicos.

La tecnología está permitiendo desarrollar productos con nuevas texturas, formatos, ingredientes y propuestas más sostenibles.

El helado es una de las categorías que mejor representa la combinación entre tradición, emoción e innovación. Detrás de cada paleta, cono o presentación familiar existe una industria que evoluciona constantemente para responder a consumidores que buscan nuevas experiencias, mayor calidad y productos diferenciados.





En Ecuador, el mercado de helados alcanzó en 2024 un valor retail de USD 146,9 millones, con una fuerte presencia de los helados de impulso, que representaron USD 109,6 millones. Además, el 99,7% de las ventas de helado en el país se realiza a través de canales físicos. Estos datos reflejan una categoría cercana al consumidor y con oportunidades para seguir creciendo a través de la innovación en productos, procesos y formatos.





Nuevas preferencias que transforman el consumo de helado





El consumidor actual busca más que sabor: espera nuevas texturas, ingredientes diferenciados, opciones alineadas con sus estilos de vida y experiencias memorables. Tendencias como productos plant-based, alternativas con menos azúcar, formatos premium e inclusiones de ingredientes están impulsando una nueva generación de helados.





En esta transformación, Tetra Pak acompaña a los fabricantes de helados con soluciones tecnológicas que ayudan a desarrollar productos más seguros, consistentes, eficientes e innovadores. La compañía está detrás de una parte importante de la evolución de esta industria a nivel mundial, trabajando junto a sus clientes para convertir nuevas ideas en experiencias de consumo. Más de la mitad de los helados del mundo se producen con tecnología de Tetra Pak.





“La industria del helado vive una etapa de transformación en la que la tecnología se convierte en un aliado clave para innovar. Nuestro objetivo es acompañar a los fabricantes en el desarrollo de productos que respondan a las nuevas expectativas del consumidor, combinando eficiencia, calidad y creatividad”, señala Natalia Rodríguez, directora comercial de Tetra Pak Ecuador





La elaboración de helados requiere un alto nivel de precisión tecnológica. Variables como la textura, la cremosidad, la aireación, la incorporación de ingredientes y la estabilidad del producto dependen de procesos especializados que permiten mantener la calidad y crear nuevas propuestas para el mercado.





Para responder a estas demandas, Tetra Pak ofrece soluciones que permiten optimizar la formulación, mejorar la eficiencia de producción y crear productos con mayor variedad de formas, coberturas, rellenos e inclusiones. Tecnologías como sistemas de monitoreo, equipos de congelación continua y soluciones de dosificación ayudan a los fabricantes a alcanzar altos estándares de calidad y reducir desperdicios.Ecuador, Tetra





La industria del helado continúa avanzando hacia procesos más tecnológicos, flexibles y sostenibles. En este camino, Tetra Pak seguirá acompañando a sus clientes para transformar las oportunidades de innovación en productos que conecten con los consumidores y aporten valor a toda la cadena.