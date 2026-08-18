



Intervenir oportunamente en la Atrofia Muscular Espinal (AME) puede cambiar el curso de la enfermedad, mejorar la calidad de vida de los pacientes y generar beneficios para el sistema de salud.

En Ecuador, solo el 12% de las innovaciones terapéuticas lanzadas a nivel mundial ha llegado al país, según el Global Access to New Medicines Report de PhRMA (2023).

En el Mes Mundial de la AME, Roche Ecuador impulsa una conversación basada en evidencia sobre el valor del diagnóstico temprano, el acceso oportuno a la innovación y la continuidad del cuidado.

Cada agosto, el Mes Mundial de la Atrofia Muscular Espinal (AME) invita a reflexionar sobre los desafíos que aún enfrentan las personas que viven con esta enfermedad genética progresiva y, al mismo tiempo, sobre las oportunidades que hoy ofrece la ciencia para cambiar su pronóstico. La evidencia demuestra que el diagnóstico temprano y el inicio oportuno del tratamiento pueden preservar funciones motoras, mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones a largo plazo.





La AME afecta las neuronas motoras responsables del movimiento voluntario. Históricamente, su incidencia se ha estimado en aproximadamente 1 por cada 10.000 nacidos vivos, aunque estudios más recientes basados en programas de tamizaje neonatal la sitúan alrededor de 1 por cada 14.600 nacidos vivos (Continuum: Life-Saving Treatments for Spinal Muscular Atrophy: Global Access and Availability, 2024; Cure SMA, 2024). La prevalencia de la enfermedad es de 1 por cada 100 mil habitantes.





En Ecuador, existen al menos 20 pacientes reportados con esta condición atendidos en la red pública de salud, mientras que las proyecciones epidemiológicas basadas en la tasa de nacimientos del país sugieren que decenas de familias podrían verse afectadas sin un diagnóstico oportuno (Ministerio de Salud Pública del Ecuador / Organizaciones de Pacientes con Enfermedades Raras), una realidad que pone de manifiesto la importancia de fortalecer las estrategias de diagnóstico temprano y acceso a la atención.





"Hoy la evidencia científica demuestra que intervenir de manera oportuna puede cambiar la historia natural de la Atrofia Muscular Espinal. Cuando el diagnóstico y el tratamiento llegan a tiempo, es posible preservar funciones motoras, mejorar la calidad de vida y reducir el impacto que la enfermedad genera sobre las familias y el sistema de salud. El desafío está en seguir fortaleciendo las rutas de atención para que esa oportunidad llegue a todos los pacientes. Desde Roche impulsamos una conversación basada en evidencia porque creemos que la innovación alcanza su mayor valor cuando llega a las personas en el momento en que más puede cambiar sus vidas", afirmó Ramiro Cazco, experto de Roche Ecuador.





Los beneficios de una intervención temprana también se reflejan en el sistema de salud. Un estudio del WifOR Institute estimó que la falta de acceso oportuno a la innovación en salud generó pérdidas cercanas a USD 699 millones en productividad durante siete años en Ecuador. A ello se suma que, de acuerdo con el Global Access to New Medicines Report de PhRMA (2023), de los 460 nuevos medicamentos lanzados a nivel mundial entre 2012 y 2021, solo el 12% fue introducido en el país y apenas el 1% estuvo disponible durante el primer año posterior a su lanzamiento, frente al 10% registrado en promedio en la región de las Américas.





En el caso específico de la Atrofia Muscular Espinal, el tratamiento farmacológico y el manejo asistencial especializado representan costos que pueden superar los USD 500.000 anuales por paciente en el sistema de salud (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2026; PMC, 2025). Asimismo, estudios globales de economía de la salud estiman que el costo médico y asistencial promedio alcanza aproximadamente USD 109.900 al año por paciente, impulsado por hospitalizaciones frecuentes, soporte respiratorio y rehabilitación continua (Global Economic Burden of Spinal Muscular Atrophy / PMC, 2025)." Esta evidencia refuerza la necesidad de fortalecer el diagnóstico temprano y evaluar estrategias como el tamizaje neonatal, con el objetivo de identificar la enfermedad antes de la aparición de síntomas e iniciar el tratamiento en la etapa de mayor beneficio clínico.





En el Mes Mundial de la Atrofia Muscular Espinal, Roche Ecuador reafirma su compromiso con impulsar una conversación basada en evidencia sobre el valor de la innovación para transformar la atención de enfermedades de alta complejidad. A través de la generación y difusión de conocimiento científico, la compañía busca contribuir a un diálogo informado que fortalezca la toma de decisiones en salud y promueva un acceso más oportuno a intervenciones capaces de cambiar el curso de la enfermedad. Porque cuando la innovación llega a tiempo, no solo transforma la vida de los pacientes y sus familias; también genera valor para un sistema de salud más eficiente, sostenible y centrado en las personas.