



En el Día Internacional del Gato, PedidosYa comparte las principales tendencias de consumo a través de la app: los pedidos en Ecuador crecieron más de 40% en el último año y revelan cómo los usuarios cuidan a sus compañeros de cuatro patas





Los gatos ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares ecuatorianos, donde sus cuidadores buscan soluciones prácticas y rápidas para atender sus necesidades. Esta evolución en los hábitos de consumo, sumada al aumento de mascotas por hogar, ha impulsado el desarrollo de la categoría Mascotas en PedidosYa. Durante 2025, la plataforma amplió su oferta de comercios especializados para acompañar una demanda de artículos para gatos que creció más del 40% en el país.





En el marco del Día Internacional del Gato, que se celebra cada 8 de agosto, PedidosYa analiza las tendencias de consumo a través de la plataforma, y revela cómo, cuándo y dónde los usuarios compran productos para sus compañeros felinos.





Desde alimento balanceado hasta arena sanitaria, snacks, juguetes y accesorios, el segmento para mascotas sigue ganando protagonismo dentro del ecosistema de quick-commerce, impulsado por una mayor demanda de productos para el cuidado y bienestar animal. La posibilidad de recibir estos artículos en pocos minutos permite resolver compras planificadas o de último momento de manera simple y rápida.





Entre los artículos más elegidos por los usuarios se encuentran el alimento húmedo sabor a hígado, atún & pesca blanca y atún & pollo; el alimento completo sabor a pollo e hígado; la arena para gatos y snacks de diversos sabores.





¿Cuándo compran los usuarios productos para sus gatos?





Según la data registrada, el domingo concentra la mayor cantidad de pedidos de productos para gatos. Mientras que la franja horaria de mayor actividad se registra alrededor de las 18h00 hs, momento en el que muchos usuarios aprovechan para reponer alimento, arena u otros productos esenciales.





Las ciudades con mayor crecimiento





Varias ciudades del país han experimentado un dinamismo excepcional en esta categoría, registrando incrementos que superan el 100%. Entre las localidades con mayor crecimiento se destacan:

Loja: 150%

Manta: 140%

Santo Domingo: 120%

Santa Elena: 110%

Ibarra: 105%