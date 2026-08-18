







Hikvision integra IA, monitoreo y gestión inteligente en Omni Hospital.

La solución integró reconocimiento facial, conteo de personas, mapas de calor y lectura automatizada de placas vehiculares.

Los diferentes sistemas fueron centralizados en la plataforma de gestión HikCentral Professional.

La implementación permitió agilizar los ingresos, mejorar la coordinación del equipo de monitoreo y fortalecer la prevención de incidentes.

Hikvision acompañó la modernización tecnológica de Omni Hospital mediante la implementación de una solución integral de seguridad y gestión inteligente, diseñada para optimizar el registro de visitantes, automatizar los accesos y fortalecer la capacidad preventiva de la institución. El proyecto integró herramientas de inteligencia artificial (IA) y una plataforma centralizada de monitoreo, respetando en todo momento la privacidad de los pacientes y el trato humano que caracteriza al hospital.





La implementación abarcó los principales puntos de ingreso, los accesos a zonas restringidas o autorizadas para visitantes y diferentes áreas estratégicas del hospital, incorporando cámaras avanzadas con funciones de IA, reconocimiento facial, generación de mapas de calor y conteo de personas. También incluyó un sistema de gestión de visitas basado en reconocimiento facial, desarrollado bajo el cumplimiento de la normativa aplicable en materia de protección de datos personales. Para los ingresos vehiculares, se integró un sistema automatizado de lectura de placas, que ha permitido mejorar el control y facilitar el acceso de automóviles autorizados.





Todos estos componentes fueron agrupados en HikCentral Professional, plataforma que centraliza la información y brinda al equipo de monitoreo una visión más completa de las instalaciones. De esta manera, los operadores pueden gestionar los sistemas desde un único entorno, responder con mayor rapidez y coordinar de forma más eficiente ante cualquier novedad.





De acuerdo con Wilson Vozmediano, Business Development Manager (BDM) de Hikvision Ecuador, “Este proyecto demuestra que la tecnología aplicada al sector hospitalario no solo debe contribuir a elevar los niveles de seguridad, sino también a mejorar la experiencia de quienes ingresan a una institución médica. Lo diseñamos para hacer más ágiles los procesos y proporcionar mayor visibilidad a los operadores, manteniendo como prioridad la privacidad y el bienestar de las personas”.





Se trata de un caso de éxito emblemático para la compañía en Ecuador, al alinearse con la estrategia global de Hikvision de acompañar a las organizaciones médicas en su transición hacia entornos hospitalarios inteligentes. “Omni Hospital constituye un referente para el sector de la salud ecuatoriano, por lo que haber contribuido a la modernización de su infraestructura tecnológica refleja el potencial de las soluciones integradas para transformar la gestión hospitalaria”, agrega Vozmediano.





Es así como Hikvision continúa consolidando su posicionamiento como líder del sector, integrando asesoría tecnológica, acompañamiento especializado y la correcta adaptación de su portafolio a las necesidades de cada organización.



