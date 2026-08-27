

En un entorno donde las empresas demandan profesionales cada vez más preparados y la inserción laboral representa uno de los principales desafíos para los jóvenes, iniciativas que conectan la formación académica con la experiencia real se convierten en un puente para el desarrollo del talento. En un entorno donde las empresas demandan profesionales cada vez más preparados y la inserción laboral representa uno de los principales desafíos para los jóvenes, iniciativas que conectan la formación académica con la experiencia real se convierten en un puente para el desarrollo del talento.





Ese fue el propósito de De 0 a Ninja, un programa de formación impulsado por Corporación Proauto que hoy celebra la graduación de su primera generación, integrada por 15 jóvenes seleccionados entre más de 5.800 postulantes de todo el país.





Durante doce meses, los participantes vivieron un proceso intensivo que combinó aprendizaje técnico, mentorías con líderes de la organización, certificaciones, bootcamps especializados y experiencias dentro de distintas áreas del negocio automotriz. Más que una práctica profesional, el programa buscó desarrollar habilidades de liderazgo, pensamiento estratégico, trabajo colaborativo y capacidad de adaptación a un entorno empresarial en constante evolución.





Los jóvenes pertenecen a carreras como Ingeniería Automotriz, Ingeniería Mecánica, Administración de Empresas, Comercio Exterior, Negocios Internacionales, marketing, licenciatura en diseño de medios interactivos, experiencia del usuario (UX) e interfaz del usuario (UI), y otras disciplinas afines, consolidando una generación multidisciplinaria preparada para enfrentar los retos del sector.





"Creemos firmemente que invertir en el desarrollo del talento joven es una de las decisiones más importantes que puede tomar una organización. La primera generación de De 0 a Ninja nos demostró que, cuando existen oportunidades reales de aprendizaje, los jóvenes responden con compromiso, creatividad y una enorme capacidad para generar valor", señaló Juan Carlos Sommerfeld, gerente general de Corporación Proauto.





Uno de los principales diferenciadores del programa fue el acompañamiento permanente de ejecutivos y especialistas de distintas áreas de la compañía, quienes compartieron su experiencia mediante espacios de mentoría y formación práctica, permitiendo a los participantes comprender el funcionamiento integral de la industria automotriz.





Tras los resultados obtenidos en esta primera edición, Corporación Proauto continuará impulsando esta iniciativa con una nueva convocatoria, prevista para noviembre de 2026, reafirmando así su compromiso con la formación de profesionales capaces de contribuir al crecimiento y la transformación de la industria automotriz en Ecuador.